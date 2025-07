Il Mercato Immobiliare Pisano riparte con forza: trend positivi e professionalità garantita

Written by admin• 9:59 am• Pisa, Attualità

PISA – Il mercato immobiliare di Pisa e della sua provincia mostra segnali concreti di vitalità e crescita, confermando un andamento positivo in linea con le dinamiche regionali e nazionali. Lo afferma Armando Barsotti, presidente di FIAIP Pisa-Lucca (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali), sottolineando come il settore stia attraversando una fase di consolidamento dopo anni difficili.

«Sia il numero delle compravendite sia il valore degli immobili – spiega Barsotti – stanno crescendo costantemente. Questo riflette un tessuto economico locale reattivo, dinamico e in buona salute, capace di sostenere una ripresa armonica su tutto il territorio, senza aree in ritardo o marginali».

Dall’analisi dei dati del primo semestre 2025 emergono indicatori incoraggianti:

Domanda d’acquisto in aumento: +15% a Pisa città e +12,8% in provincia

+15% a Pisa città e +12,8% in provincia Prezzi in crescita: +2,8% a Pisa e +2% in provincia

+2,8% a Pisa e +2% in provincia Offerta in espansione: +3,1% a Pisa e +4,7% in provincia

+3,1% a Pisa e +4,7% in provincia Prezzo medio al metro quadro: 2.696 euro/mq a Pisa e 1.706 euro/mq in provincia

Guardando al quinquennio 2019-2024, le compravendite sono aumentate del 13,7% a Pisa e del 13,1% in provincia (fonte: OMI), confermando un trend positivo sia quantitativo sia qualitativo. Anche i principali indicatori del settore — NTN (numero totale di transazioni), IMI (incidenza delle compravendite sullo stock immobiliare) e quotazione media — risultano uniformi su tutto il territorio.

FIAIP Pisa-Lucca ha avuto un ruolo centrale in questa fase di rilancio: è la principale associazione di categoria in provincia, con 250 agenzie associate e oltre 400 addetti. A livello nazionale, FIAIP è l’unica associazione dedicata esclusivamente agli agenti immobiliari, firmataria del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il settore, riconosciuta a livello europeo e accreditata anche dalla National Association of Realtors (NAR) statunitense.

Attraverso il Centro di Alta Formazione FIAIP, la Federazione organizza esami e certificazioni professionali per agenti e valutatori immobiliari, strumenti essenziali per garantire professionalità, trasparenza e tutela sia per i consumatori che per gli operatori. I professionisti certificati FIAIP sono iscritti nei registri ufficiali Accredia e nel portale europeo ESCO.

«Essere agenti immobiliari oggi – conclude Barsotti – significa assumersi una grande responsabilità verso i cittadini e il mercato. FIAIP rappresenta da sempre un punto di riferimento di serietà, competenza e affidabilità anche a Pisa».

