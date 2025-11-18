Mini abbonamenti: due opzioni “last minute” per spingere i nerazzurri verso la salvezza

PISA – Ultime opportunità per vivere la Serie A insieme con la squadra. E tifare insieme per il traguardo che tutti desideriamo. Pisa Sporting Club rinnova la possibilità, già offerta con il primo pacchetto di mini abbonamenti, di sottoscrivere nuovi Mini Abbonamenti, a prezzi contingentati, nei posti ancora disponibili relativi ai settori di Curva Sud e Gradinata.
Due soluzioni last minute che prevedono:
1. Le prossime 6 gare (a partire da Pisa-Inter)
2. Tutte le 12 restanti gare previste dai normali abbonamenti
I TEMPI
Per sottoscrivere il mini-abbonamento, cedibile o trasferibile tramite i servizi specifici (Ticketag, ecc…), ricordiamo che sarà necessario essere in possesso della Membership Pisa Card. La vendita dei mini abbonamenti sarà attiva a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 19 novembre 2025 presso i consueti punti vendita:
– Pisa Store (via Oberdan 22, Pisa)
– Pisa Store (via Luigi Bianchi, Pisa)
– Tifo Pisa (Fornacette)
E anche on line cliccando su https://pisasportingclub.ticketone.it/search
La vendita dei Mini Abbonamenti terminerà improrogabilmente alle ore 13.00 di lunedì 24 novembre 2025
I DETTAGLI
Mini Abbonamento 12 partite. Con questo pacchetto ci si potrà garantire un posto alla Cetilar Arena fino alla fine della stagione ad un costo parametrato a quello dell’abbonamento stagionale; dal pacchetto sarà esclusa la gara scelta dalla Società come ‘fuori abbonamento’.
– Pisa-Inter (domenica 30 novembre 2025, ore 15.00)
– Pisa-Parma (lunedì 8 dicembre 2025, ore 15.00)
– Pisa-Juventus (sabato 27 dicembre 2025, ore 20.45)
– Pisa-Como (martedì 6 gennaio 2026, ore 15.00)
– Pisa-Atalanta (venerdì 16 gennaio 2026, ore 20.45)
– Pisa-Sassuolo (gara da calendarizzare)
– Pisa-Bologna (gara da calendarizzare)
– Pisa-Cagliari (gara da calendarizzare)
– Pisa-Torino (gara da calendarizzare)
– Pisa-Genoa (gara da calendarizzare)
– Pisa-Lecce (gara da calendarizzare)
– Pisa-Napoli (gara da calendarizzare)
I prezzi:
Gradinata. 495 euro (+ 5 euro d.p.)
Curva Sud. 295 euro (+ 5 euro d.p.)
Mini Abbonamento 6 partite. In questo pacchetto rientreranno invece soltanto le gare casalinghe in programma nei prossimi due mesi che vedranno la Cetilar Arena ospitare Inter e Juventus.
– Pisa-Inter (domenica 30 novembre 2025, ore 15.00)
– Pisa-Parma (lunedì 8 dicembre 2025, ore 15.00)
– Pisa-Juventus (sabato 17 dicembre 2025, ore 20.45)
– Pisa-Como (martedì 6 gennaio 2026, ore 15.00)
– Pisa-Atalanta (venerdì 16 gennaio 2026, ore 20.45)
– Pisa-Sassuolo (gara da calendarizzare)
I prezzi:
Gradinata. 315 euro (+ 5 euro d.p.)
Curva Sud. 205 euro (+ 5 euro d.p.)