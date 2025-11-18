Il Comune di Pisa premia le eccellenze delle scuole cittadine: 97 centisti celebrati alla Stazione Leopolda

Written by admin• 5:02 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Martedì 18 novembre, alla Stazione Leopolda, il Comune di Pisa ha celebrato le giovani eccellenze delle scuole superiori cittadine con la cerimonia di premiazione degli studenti che hanno conseguito il massimo dei voti all’esame di maturità 2024-2025. L’iniziativa, organizzata dall’assessorato alle politiche scolastiche ed educative, è stata condotta dall’assessore Riccardo Buscemi, insieme a insegnanti, dirigenti scolastici e famiglie, con la partecipazione del sindaco Michele Conti e del dirigente scolastico provinciale Andrea Simonetti.

Durante l’evento sono stati consegnati 97 attestati di merito agli studenti, accompagnati da un piccolo omaggio simbolico offerto dall’Amministrazione comunale. Le borracce fornite da Acque Spa hanno avuto anche lo scopo di sensibilizzare sull’uso responsabile dell’acqua e sulla riduzione della plastica monouso.

«Celebrare i ragazzi che raggiungono il massimo dei voti all’esame di maturità è un momento speciale – ha dichiarato il Sindaco Conti – Il 100 è il riconoscimento della dedizione, del sacrificio e della determinazione quotidiana. Dietro questo successo c’è sempre una comunità educativa attenta: insegnanti, dirigenti, famiglie e compagni di classe che supportano ogni studente nel percorso di crescita».

L’assessore Buscemi ha sottolineato l’importanza di valorizzare l’eccellenza degli studenti e il ruolo delle scuole nella loro formazione: «Abbiamo voluto organizzare una cerimonia semplice ma significativa per premiare i 97 centisti dei nostri 8 istituti superiori cittadini, dando un riconoscimento simbolico sia agli studenti che alle scuole».

Premiati per istituto:

Istituto d’Istruzione Superiore Santoni

Biotecnologie Sanitarie: Diego Grespi

Costruzioni, Ambiente e Territorio – Triennio: Lorenzo Silvestri

Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale: Annyerik Gabriela Frisoli, Rebecca Agostino, Alisa Bertuccelli

Liceo artistico Franco Russoli

Architettura e Ambiente: Matilde Fivizzoli

Arti Figurative Plastico Pittoriche: Pietro Romano

Design Arte del Vetro: Giulia Ferretta, Amelia Di Giuliomaria

Grafica: Sara Lucrezia Marzi, Gianluca Controni, Giada Pala

Liceo Filippo Buonarroti

Matteo Boccali, Tommaso Mazzi, Marco Metallo, Elena Mileto, Chiara Pagano, Carlo Fabio Petrone, Lucrezia Pistoia, Lidia Rota, Nicole Zbulj

Liceo Giosuè Carducci

Irene Alfaroli, Giulia Angori, Azzurra Bartalini, Eva Billi, Viola Sofia Bindi, Cecilia Bonfigli, Linda Buselli, Ludovica Delfino, Alessia Di Giuseppe, Aurora Filippi, Elena Francione, Alessia Gobbi, Beatrice Guazzelli Corradi, Valentina Lagonegro, Amalia Lomonaco, Chiara Flora Lonati, Melissa Nicolosi, Tiago Pisanti Vieira, Greta Vongher, Diana Enea

Istituto Istruzione Superiore ‘Galilei Pacinotti’

Pietro Bacchereti, Giulia Becherini, Noemi Biscari, Giada Cignoni, Anna Lisa Colomba, Mattia Cuomo, Asia Dal Canto, Giulia Disabato, Alice Fabozzi, Gabriel Gennarelli, Aurora Giordani, Gaia Izzi, Manar Jamai, Giulia Liut, Martina Liuzzi, Denise Macaluso, Marco Marini, Simone Nisi, Giulia Panzani, Giulia Pasanisi, Alice Rocca, Aurora Romboli, Jacopo Ronco, Giulia Rotondo, Emanuela Maria Tartaglia

IPSAR Giacomo Matteotti

Elda Fusha, Chiara Miglione, Gabriele Messerini, Gabriele Mazzanti, Pietro Colombani, Alice Pisano, Lorenzo Bertelli, Giuseppe Capitano, Maria Barsotti, Marvi Soldà

I.I.S. “L. da Vinci – Fascetti”

Filippo Alessi, Pietro Battistini, Samuele Martorana, Leonardo Tassoni, Cheng Xiang Li, Andreea Miruna Timis

Liceo Scientifico Ulisse Dini

Riccardo Cataudella, Gabriele Calvanese, Greta Conti, Matilde Corucci, Angela Filippi, Thea Fosca Lucia Lombardi, Benedetta Lanza, Gaia Losa, Arianna Merli, Alberto Maestro, Giulia Pingitore, Rachele Pacini, Gaia Ricciardi, Damiano Summonti, Giulia Zanni

