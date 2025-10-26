Carpe diem uno die ante – cogli l’attimo, ma con un giorno d’anticipo: 27 ottobre

Cogli l’attimo con un giorno d’anticipo: la macchina del tempo per sapere cosa fare il giorno dopo a Pisa.
di Leonardo Miraglia
Ecco cosa ci sarà da fare lunedì 27 ottobre a Pisa e fuori Pisa:
Fuori Pisa:
- dalle 18 al Teatro Era di Pontedera, Giacomo Agostini, il Campione dei Campioni del motociclismo Mondiale riceverà il Premio Nazionale Alessandro Mazzinghi
- dalle 18:30 alle Biblioteca Comunale di Cascina, per il festival Librilungolemura, si terrà la presentazione del libro Per un’ecologia dell’intelligenza artificiale di e con Vincenzo Labrilola e Adriano Fabris
Mostre (anche queste a Pisa e fuori Pisa):
- fino al 30 ottobre, il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa ospita Biodiversità nel santuario dei cetacei, mostra fotografica temporanea. Attraverso pannelli esplicativi e straordinarie immagini subacquee, realizzate da alcuni dei più talentuosi fotografi italiani, i visitatori potranno lasciarsi sorprendere dalla bellezza del mondo sommerso e riflettere sull’urgenza di preservarlo
- fino al 31 ottobre, dalle 15 alle 18, presso la Cittadella Galileiana in via Bonanno Pisano 2, riapre la mostra Segreti del corpo. Un viaggio nell’anatomia umana attraverso la medicina e l’archeologia. La mostra propone un itinerario alla scoperta del corpo umano nei suoi aspetti morfologici e patologici, all’interno di una prospettiva storica attraverso reperti archeologici. Il visitatore è guidato alla scoperta dei segreti del corpo umano, evidenziando il ruolo che la città di Pisa ha avuto nella rivoluzione della conoscenza dell’anatomia grazie alla costruzione del Teatro Anatomico, voluto da Cosimo I dei Medici, nel quale Vesalio nel 1544 insegnò la pratica di dissezione dei cadaveri
- fino al 2 novembre, la Chiesa di Santa Maria della Spina, gioiello del gotico pisano e uno dei luoghi più amati di Pisa, apre le sue porte ai cittadini e ai turisti. La chiesa sarà aperta e visitabile con questi orari: giovedì dalle 16 alle 19; venerdì dalle 16 alle 19; sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; ingresso gratuito e, nel rispetto della sacralità del luogo, consentito solo con abbigliamento adeguato
- fino al 5 novembre presso il GAMeC CentroArteModerna di Pisa (lung’Arno Mediceo 26) per Il progetto “Itinerari Artistici d’Italia” (IAI) si terrà la mostra Piemonte. Iniziativa espositiva volta a valorizzare le identità regionali dell’arte contemporanea italiana, attraverso una serie di mostre dedicate alle diverse aree culturali del Paese. In questa occasione saranno esposte le opere di quattro importanti esponenti dell’arte piemontese contemporanea: Mauro Martin, Pietro Medico, Franco Merlo e Gianmario Quagliotto
- fino al 9 novembre, Palazzo Blu è lieto di ospitare Sara Colaone. Storia e storie del ‘900 a fumetti, una mostra dedicata al fumetto italiano omaggiando Sara Colaone, una delle voci più significative del fumetto contemporaneo. Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20; ultimo ingresso un’ora prima della chiusura. Il biglietto d’ingresso alla mostra comprende la visita all’esposizione permanente di Palazzo Blu
- fino al 9 novembre presso il Museo Piaggio di Pontedera si può visitare la mostra Oggi sono il mare. In vacanza con la Vespa. Ispirata da un’immortale campagna pubblicitaria del 1982 offre un’esperienza immersiva alla scoperta del legame che, da sempre, unisce la Vespa e il mare, due perfette icone di libertà, avventura e bellezza
- fino al 9 novembre, il PALP – Palazzo Pretorio di Pontedera in piazza Curtatone e Montanara 1 apre le sue porte a BANKSY & FRIENDS. Storie di artisti ribelli, la mostra che invita il visitatore a interrogarsi sul ruolo dell’arte oggi, sulla sua capacità di raccontare, provocare, denunciare. Oltre settanta opere tra le più iconiche e spiazzanti della scena artistica internazionale tracciano un racconto visivo che attraversa linguaggi e stili, accomunati da uno spirito ribelle e da una volontà profonda di rottura con i codici tradizionali dell’arte. Orario: dal martedì alla domenica e festivi dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso ore 18), chiuso il lunedì
- fino al 16 novembre, il Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi ospita la mostra Pisa Sporting Club. Una storia di immagini, un racconto inedito che ripercorre la storia del Pisa Sporting Club nei suoi 116 anni di vita. Orari: 20 – 30 settembre: lunedì chiuso; da martedì a venerdì, dalle 10 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle 15 alle 20. 1 ottobre – 16 novembre: lunedì, dalle 9 alle 13; da martedì a venerdì, dalle 9 alle ore 19; sabato, domenica e festivi dalle 15 alle 19
- fino al 16 novembre si terrà la Biennale di Architettura di Pisa che si articolerà in otto padiglioni diffusi nel centro storico, a ingresso gratuito per cittadini e visitatori. La sesta edizione sceglie come tema Nature, un argomento oggi imprescindibile per l’architettura e le città. Pisa diventerà un laboratorio diffuso, ospitando mostre, conferenze, lectio magistralis ed eventi dedicati al rapporto fra architettura, paesaggio e comunità. Il programma completo e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale: https://www.biennaledipisa.com/
- fino al 16 novembre sarà visitabile la mostra Alla scoperta dell’invisibile/Alexander von Humboldt oder Die Sehnsucht nach der Ferne presso il Museo degli Strumenti di Fisica-Ludoteca Scientifica alla Cittadella Galileiana. L’esposizione ripercorre le tappe più importanti della vita e delle imprese di von Humboldt attraverso pannelli illustrati che evocano alcune tra le sue più celebri avventure, documentate nei suoi racconti di viaggio contribuendo alla riflessione in ottica ecologica. Visitabile negli orari di apertura del museo: lunedì, mercoledì e venerdì 9-15; martedì e giovedì 9-17:30
- fino al 16 novembre a Palazzo Lanfranchi di Pisa, nel contesto della Biennale di architettura, sarà visitabile la mostra di Silvia Chiara Lucchesini che propone una ricerca tra pittura, fotografia e percezione visiva. La rappresentazione di alberi, paesaggi immaginari, città capovolte e lune dà vita a una visione affascinante di interpretazione su temi di natura, surrealismo e percezione
- fino al 16 novembre a Palazzo Lanfranchi di Pisa, nel contesto della Biennale di architettura, sarà visitabile la mostra progetto speciale Palazzo Lanfranchi con Mostra RPBW Renzo Piano Building Workshop
- fino al 16 novembre, nell’ambito della Biennale di architettura i grandi spazi del Bastione del Parlascio a Pisa esporranno la mostra Paolo Riani, la mia via è per l’architettura. L’evento è una narrazione della vita di un grande architetto internazionale
- fino al 16 novembre il Complesso della Cittadella Galileiana (Vecchi Macelli) a Pisa ospita, ad ingresso gratuito, la mostra Lamberto Bartolucci – architetture. La ricostruzione postbellica a Pisa, un’esposizione dedicata all’architetto pisano che, nel vivo della ricostruzione dopo la Seconda guerra mondiale, contribuì in modo determinante alla definizione del volto moderno della città
- fino al 26 novembre, presso la AORTA Sociali Art Gallery di corso Italia, si potrà visitare la mostra The magic of the place. Il visitatore entra in uno spazio apparentemente vuoto e, indossando un visore VR, si ritrova immerso in opere ispirate a luoghi reali di Pisa e dei suoi dintorni. Ogni paesaggio virtuale non è solo un oggetto visivo, ma un ambiente emozionale e neuronale, capace di stimolare una risposta endorfinica, ridurre lo stress e ristabilire l’equilibrio interiore
- fino al 31 dicembre: dopo quasi cinque anni la collezione del Museo degli Strumenti per il Calcolo torna alla Cittadella Galileiana, la sua storica sede, con un nuovo allestimento: la mostra Non solo calcolo – vita lavorativa e tempo libero prima dell’arrivo di Internet. Orario estivo (1 giugno – 30 settembre): dal lunedì al sabato 16 – 19
- fino al 31 dicembre la Torre del Conte Ugolino in Piazza dei Cavalieri ospiterà la mostra Gli Etruschi alla Normale, che proporrà ai visitatori una serie di reperti e manufatti di epoca etrusca provenienti dalla sede di Cortona e dagli scavi che la Scuola Normale Superiore ha effettuato nel tempo a Pisa. Ingresso libero, da lunedì a sabato, orario 10 -17
- fino al 6 gennaio 2026 torna la mostra archeologica Dimore Eterne. I tumuli etruschi delle Colombaie di Volterra in una nuova veste espositiva nella suggestiva cornice della Gipsoteca di arte antica e antiquarium di Pisa in piazza San Paolo all’Orto, 20
- fino al 15 febbraio 2026 dalle 9 alle 19, presso il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa alla Certosa di Calci sita in via Roma, sarà in esposizione la mostra Dinosauri, con oltre venti modelli, statici e dinamici, a grandezza naturale. I più grandi rettili mai vissuti tornano in vita dalle profondità del Mesozoico in una spettacolare mostra ospitata nei locali del Museo a Calci. Dettagliate ricostruzioni di dinosauri rappresentati in momenti chiave delle loro vite si fissano nella nostra fantasia come se davvero fossimo stati presenti
- fino al 29 marzo 2026 a Palazzo Blu, si terrà la mostra Università nel ’900. Pisa e le sue istituzioni, un percorso per immagini sulla storia delle istituzioni accademiche pisane negli ultimi cento anni e su quanto profondamente il loro sviluppo abbia influenzato la vita e l’identità della città. Orari: martedì-venerdì: 10-19; abato, domenica e festivi: 10-20 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura)
- fino al 7 aprile 2026 a Palazzo Blu si terrà la mostra Belle Époque. In esposizione opere provenienti da istituzioni italiane e internazionali tra cui il Musée d’Orsay e il Louvre, il Philadelphia Museum of Art e le Gallerie degli Uffizi. La mostra intende celebrare l’eleganza, la modernità e il fascino della Parigi fin-de-siècle, osservata anche attraverso lo sguardo degli artisti italiani tra cui Boldini, De Nittis e Corcos che vi trovarono ispirazione e divennero protagonisti nel vivace contesto artistico europeo
- fino al 27 settembre 2026 il Comune di Pisa rilancia il progetto RiscopriAmo Pisa, il ciclo di visite guidate gratuite rivolto ai propri cittadini e non solo (residenti, lavoratori, studenti, pendolari per motivi di vario genere) per far scoprire loro le bellezze e la storia della città. Le passeggiate, della durata di circa due ore, si svolgeranno ogni sabato e domenica (e durante le principali festività) per circa un anno, proponendo 100 appuntamenti complessivi. Ogni visita potrà accogliere 30 partecipanti, residenti nel Comune o, in caso di posti liberi, nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni terminano due giorni prima dell’evento alle 12. E’ possibile prenotare, disdire e richiedere l’inserimento in lista di attesa esclusivamente tramite e-mail a riscopriamopisa@gmail.com (non saranno prese in carico richieste telefoniche)
Le info su alcune sagre, fiere e feste sono tratte dal sito www.sagretoscane.com.
