Written by Ottobre 23, 2025 6:35 pm Pisa SC

Milan – Pisa in tv e alla radio: ecco dove seguirla

HomePisa SCMilan – Pisa in tv e alla radio: ecco dove seguirla

PISAMilan – Pisa sarà trasmessa in diretta venerdì 24 ottobre (ore 20.45) da DAZN Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

La telecronaca della partita su DAZN sarà a cura di Edoardo Testoni ed Emanuele Giaccherini. Su Sky invece saranno Federico Zancan e Aldo Serena a raccontare il match.

Flash della gara su Punto Radio (91.1 e 91.6 Mhz) Radio Bruno (100.2 Mhz e App Casa Pisa).

A fine gara sul nostro portale, commento sul match, le foto e le impressioni a caldo dei protagonisti.

Last modified: Ottobre 23, 2025
Previous Story
La Città delle Persone: “Pisa ha bisogno di una Questura di fascia A: servono più forze dell’ordine e più sicurezza per i cittadini”

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti