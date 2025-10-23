Milan – Pisa in tv e alla radio: ecco dove seguirla

PISA – Milan – Pisa sarà trasmessa in diretta venerdì 24 ottobre (ore 20.45) da DAZN Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).
La telecronaca della partita su DAZN sarà a cura di Edoardo Testoni ed Emanuele Giaccherini. Su Sky invece saranno Federico Zancan e Aldo Serena a raccontare il match.
Flash della gara su Punto Radio (91.1 e 91.6 Mhz) e Radio Bruno (100.2 Mhz e App Casa Pisa).
A fine gara sul nostro portale, commento sul match, le foto e le impressioni a caldo dei protagonisti.Last modified: Ottobre 23, 2025