Gaetano Masucci: “Peccato, speravamo in un risultato positivo”

11:10 pm

PISA – Nel dopo gara del “Braglia” Gaetano Masucci ha commentato questa sconfitta subita dai nerazzurri contro il Modena.

di Maurizio Ficeli

“Purtroppo, eravamo consapevoli di essere in una situazione di emergenza, dove c’è stato il mercato di mezzo ed altro. Peccato, perché speravamo di portare a casa un risultato positivo, Menomale che abbiamo questa sosta, che arriva davvero al momento giusto per mettere a posto situazioni che ci hanno condizionato con infortuni e squalifiche. Speravamo di fare un inizio gara diverso, ma purtroppo ci abbiamo messo anche del nostro. La sosta dovrà aiutarci anche in questo riguardo ad Hermannsson, lui sostiene di non aver toccato il giocatore, ed anche a me sembrava così, ma non avendolo rivisto non posso dirlo, Ho avuto anche un problemino al ginocchio, ma ho cercato di essere a disposizione. A volte ci si riesce a volte non ci si riesce, ma tutto sommato questa sosta farà bene anche al. sottoscritto“.

