Michele Gelsi: “Inzaghi ha conferito un’identità al Pisa, i toscani manterranno il vantaggio sullo Spezia”

4:12 pm• Pisa SC

PISA – L’ex giocatore Michele Gelsi ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di News.Superscommesse.it, esprimendo la sua opinione sulla lotta per il secondo posto in Serie B, in particolare sulla sfida tra Pisa e Spezia.

In Serie B, la vittoria dello Spezia contro il Pisa ha ridotto a tre punti il distacco tra le due squadre, quella di Luca D’Angelo e quella di Filippo Inzaghi. “Chi è la favorita per il secondo posto?“, chiedono dai microfoni di News.superscommesse.it

“Inzaghi ha saputo dare un’identità chiara al Pisa, una squadra che gioca sempre a viso aperto. Con due campionati vinti in Serie B, la sua esperienza sarà fondamentale per puntare alla promozione. Anche La Spezia è una piazza importante, con un pubblico che sogna il ritorno in Serie A, ma lo stesso vale per Pisa. Nonostante la sconfitta nell’ultimo scontro diretto, credo che il Pisa riuscirà a mantenere il vantaggio sullo Spezia.”

Last modified: Marzo 11, 2025