Il Presidente Mazzeo visita la mostra di Skim ‘Dolcevita’ al Museo Piaggio di Pontedera

PONTEDERA – Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, ha visitato la mostra “Dolcevita” dell’artista Skim, in corso al Museo Piaggio di Pontedera. Promossa dalla Fondazione Piaggio, dal Comune di Pontedera, dalla Regione Toscana e dalla Fondazione per la Cultura Pontedera, l’esposizione non solo presenta le opere più recenti dell’artista, ma espone anche una serie di lavori inediti dedicati agli iconici veicoli della Piaggio, come la Vespa, l’Ape e il Ciao.

Le opere di Skim, caratterizzate dal suo inconfondibile “Kaos Armonico”, riflettono la sua continua ricerca pittorica, interpretando storie e sogni che esplorano la quotidianità. La sua arte sorprende per l’esplosione di colori e per i messaggi profondi che comunica. Ogni opera, composta da un accumulo di elementi diversi, si fonde armoniosamente, raccontando storie che coinvolgono e stimolano il pubblico, invitando ognuno a riflettere sulla propria interpretazione personale. Il suo motto, “In Color We Trust”, sintetizza il suo approccio creativo, che sta conquistando spazio in mostre, performance e opere pubbliche.

Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale, ha così commentato la mostra: «È un’esperienza molto interessante. Attraverso i sogni di Skim, vediamo come sia possibile costruire il futuro e inviare un messaggio di speranza, soprattutto ai giovani che si avvicinano all’arte. In un mondo in cui la libertà sembra diminuire, investire in arte e cultura significa investire nel nostro futuro».

L’artista Skim ha aggiunto: «Ho già collaborato con il Comune di Pontedera, realizzando una vespa gigante per il Vespa World Days, e questa volta ho colorato una panchina gigante. Ho continuato a lavorare a una serie di opere che esplorano il mio Kaos Armonico. Il titolo della mostra richiama l’arte di Fellini, gli anni Sessanta, il viaggio e l’amore, temi che sono sempre stati per me di grande importanza».

Riccardo Costagliola, presidente della Fondazione Piaggio, ha sottolineato: «Questa mostra è di particolare rilevanza. È un piacere tornare a ospitare un artista contemporaneo e vorrei evidenziare il lavoro che Skim ha realizzato con gli studenti del Liceo XXV Aprile, un’opera che è esposta in mostra. L’arte è qualcosa che deve essere accessibile a tutti, coinvolgendo soprattutto i giovani, con evidenti richiami al cinema e ai veicoli della nostra azienda».

Francesco Mori, assessore alla cultura del Comune di Pontedera, ha concluso: «L’esperienza poetica di Skim racconta una visione del mondo fatta di esuberanza, slancio e colore. Il suo lavoro raggiunge risultati estetici di grande valore. Vorrei ringraziare anche la galleria Casa d’Arte San Lorenzo, che ha reso possibile questa mostra, un segnale importante per la nostra città. È un’opera che racconta una vita positiva e diventa il ritratto vitale della nostra città».

Skim, nato a Firenze nel 1985, ha sviluppato fin da giovane una passione per l’arte, attratto dal fenomeno del Graffitismo. Diplomato all’Istituto d’Arte di Firenze, ha proseguito gli studi alla Scuola Internazionale di Comics, specializzandosi in animazione. Con i suoi “Puppets” e il suo stile “Caos”, Skim ha interpretato e rappresentato la realtà quotidiana, traducendola in arte in grado di sorprendere e provocare riflessioni. Il suo lavoro si è affermato anche a livello internazionale, portando avanti un progetto di colorazione dei muri delle scuole e insegnando ai ragazzi l’arte del graffito. Oggi sono più di 15 le scuole italiane che hanno richiesto il suo intervento.

