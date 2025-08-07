Messa in sicurezza della SP2 Vicarese: in vista della redazione del progetto si è svolta una riunione preparatoria tra la Provincia di Pisa e il Comune di Calci 

Written by Antonio Tognoli• 12:30 pm• Pisa, Attualità, Attualità, Calci, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Nei giorni scorsi presso la Provincia di Pisa si è svolto un nuovo incontro con il Comune di Calci per discutere delle sorti del Ponte del Guidoni, infrastruttura che collega la strada provinciale vicarese al comune calcesano.

“Si è trattato di una riunione preparatoria a quella che sarà la Conferenza dei Servizi inerente la messa in sicurezza della Sp2 Vicarese, comprendente appunto l’intersezione del Guidoni, che si svolgerà presumibilmente nel mese di settembre prossimo, come comunicato dalla nostra struttura tecnica provinciale”, afferma il Presidente Massimiliano Angori, presente all’incontro insieme al Dirigente alla Viabilità e Infrastrutture dell’ente provinciale, ingegner Cristiano Ristori. Per il Comune di Calci, erano presenti il Sindaco Massimiliano Ghimenti e l’Assessora ai Lavori Pubblici, Valentina Marras. “Si è trattato dunque un incontro per continuare il percorso di condivisione con il Comune di Calci, al fine di acquisire le principali esigenze del territorio, dal momento che l’obiettivo è individuare la migliore soluzione possibile per la mitigazione dei fattori di rischio lungo il tratto della SP 2 Vicarese compresa tra il km 12+100 e km 13+900 e la successiva redazione della progettazione esecutiva della migliore soluzione individuata.

Lo scopo dell’ente provinciale, infatti, è quello di determinare la soluzione che, secondo un’analisi costi benefici, si ponga l’obiettivo di eliminare o limitare fortemente le criticità riscontrate nel tratto in esame dovute alla presenza di una intersezione oggettivamente inadeguata per le condizioni di traffico, anche pesante, che interessa questa porzione di viabilità. Obiettivo della Provincia di Pisa dunque, come di consueto, è quello di garantire una sempre maggiore sicurezza della viabilità per le Comunità e gli utenti della strada”, conclude Angori.

“Fra le priorità che la nostra Amministrazione ha da tempo posto all’attenzione della Provincia c’è proprio l’intersezione di accesso verso località La Gabella. Vista la portata dell’opera di cui parliamo è evidente che le tempistiche siano certamente di medio/lungo periodo, per questo era fondamentale attivare le procedure. Di questo ringrazio il Presidente Angori e la struttura tecnica provinciale”, afferma il Sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti.

