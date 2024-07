Mercoledì la prima uscita stagionale per il Pisa Sc con la Bormiese

Scritto da admin• 9:02 pm• Pisa SC

PISA – Altra giornata intensa per i nerazzurri nel ritiro di Bormio.

Il Pisa Sc agli ordini di mister Pippo Inzaghi ha effettuato una doppia seduta di allenamento sul campo dell’US Bormiese; come sempre al mattino programma maggiormente orientato sulla parte atletica e aerobica e nel pomeriggio maggiore spazio alla tattica.

Mercoledì 17 luglio alle ore 17.30 prima uscita stagionale; avversari di turno i Dilettanti dell’Altolario che disputano il campionato di Prima Categoria.

Per assistere alla gara amichevole, organizzata dalla US Bormiese, sarà necessario munirsi di biglietto, acquistabile al botteghino allestito all’ingresso del Centro Sportivo. Questi i prezzi:

Tribuna Coperta. 10 euro

Gradinata scoperta. 5 euro.

Under 15. Ingresso gratuito

