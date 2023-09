Mercoledì 13 settembre Venditti e De Gregori chiudono l’estate del Summer Knights Pisa

Scritto da admin• 6:48 am• Pisa, Spettacolo, Tutti

PISA – Il “Summer Knights Pisa” è pronto ad accogliere sul prestigioso palco in Piazza dei Cavalieri, Antonello Venditti e Francesco De Gregori per uno spettacolo unico ed emozionante.

Quello di mercoledì 13 settembre l’ultimo appuntamento del Summer Knights 2023, contenitore di appuntamenti culturali e di spettacolo voluto dal Comune di Pisa, assessorato alla cultura, in collaborazione con la Fondazione Teatro Verdi e organizzato da LEG Live Emotion Group.

Un finale speciale, con due tra gli artisti piu’ amati dal pubblico, due giganti della musica che, dopo il successo ottenuto allo Stadio Olimpico di Roma (il 18 giugno dello scorso anno) e dopo il tutto esaurito della tournée estiva 2022 nelle più importanti location all’aperto d’Italia (tra cui tre date all’Arena di Verona) e del tour nei principali teatri italiani, sono tornati in tour in questa estate 2023 in ed arriveranno a Pisa per suonare insieme i loro più grandi successi: canzoni che sono entrate nel cuore della gente e nelle storie delle persone, canzoni che sono la colonna sonora di intere generazioni.

Insieme a Venditti & De Gregori sul palco una band che unisce i musicisti che da anni collaborano separatamente con i due artisti: Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino).

Sul palco anche Fabiana Sirigu al violino e le coriste Laura Ugolini e Laura Marafioti.

Il coordinamento musicale è a cura di Guido Guglielminetti e Alessandro Canini.

Venditti & De Gregori ultimamente hanno inciso e reinterpretato due grandi classici del loro repertorio e della storia della musica italiana, “Peppino” (https://VendittiDeGregori.lnk.to/Peppino) e “La Donna Cannone” (https://VendittiDeGregori.lnk.to/ladonnacannone), brani attualmente in radio e disponibili in digitale.

Biglietti disponibili su www.ticketone.it

