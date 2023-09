Tanti auguri di buon compleanno a Simone Canestrelli

Scritto da admin• 6:41 am• Pisa SC

PISA – Oggi festeggia il compleanno Simone Canestrelli. L’aitante difensore nerazzurro, giunto nell’agosto 2022 all’ombra della Torre Pendente, proveniente dall’Empoli, con una parentesi nel Como dal gennaio 2023 dello scorso campionato, compie 23 anni.

di Maurizio Ficeli

Canestrelli è nato a Montepulciano, in provincia di Siena, solo per ragioni ospedaliere, il giorno 11 settembre 2000, perché lui ci tiene a sottolineare essere di Chianciano Terme.

La redazione di Pisanews, nel farsi interprete dei sentimenti dei tifosi nerazzurri formula al difensore di origine senese i migliori auguri per il compimento degli anni ché siano portatori di successi personali e sportivi per lui e per il nostro amato Pisa.

Condividi la notizia:

Last modified: Settembre 11, 2023