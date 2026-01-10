Mercato. Tengstedt nel mirino per l’attacco: primi contatti con il Feyenoord

Written by admin• 7:51 am• Pisa SC

PISA – Dopo aver chiuso per Rufiu Durosinmi, il Pisa cerca un altro rinforzo in attacco da regalare a mister Alberto Gilardino in vista del girone di ritorno.

Il nome caldo è quello di Casper Tengstedt che potrebbe tornare in Italia dopo l’esperienza con l’Hellas Verona.

L’attaccante danese, figlio d’arte il papà Thomas è stato un attaccante e come annunciato dal giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, ci sono già stati i primi contatti tra il Pisa e il Feyenoord.

Tengstedt, classe 2000, ha segnato con il Feyenoord, squadra che detiene il cartellino del calciatore, due gol tra Eredivisie ed Europa League.

Last modified: Gennaio 10, 2026