Udinese – Pisa, la presentazione della partita. Coraggio Pisa, devi crederci!

Written by Antonio Tognoli• 8:34 am• Pisa SC

PISA – Un Pisa in piena emergenza si presenta questo pomeriggio sabato 10 gennaio al BluEnergy Stadium contro l’Udinese. Si affrontano due squadre con stati d’animo diametralmente opposti. Il Pisa ultimo in classifica che arriva dalla sconfitta per 3-0 contro il Como, i friulani nel turno infrasettimanale hanno espugnato il campo del Torino, recuperando terreno in classifica e dando ancora più valore alla stagione dopo i successi con l’Inter ad inizio stagione e con il Napoli.

di Antonio Tognoli

ESODO IN FRIULI. Come però ha detto mister Gilardino alla vigilia il campionato è ancora molto lungo. Il Pisa ad Udine dovrà mettere in campo il coraggio e la spensieratezza richiesta dal suo tecnico, se vorrà sperare di uscire dal BluEnergy, con un risultato positivo. Il sostegno del pubblico non mancherà, visto l’esodo dei tifosi nerazzurri che dalla mattinata di sabatio sono partiti per raggiungere il “Friuli”. Nel settore ospiti questa volta non ci saranno restrizioni e saranno oltre 1300 i tifosi pisani che sosterranno con la loro voce, la squadra di mister Gilardino.

QUI PISA. Gilardino è in piena emergenza per la gara del BluEnergy di Udine . Nzola ormai ha terminato la sua stagione avventura in nerazzurro. Il tecnico nerazzurro al BluEnergy dovrà fare a meno di Akinsanmiro sempre impegnato in Coppa d’Africa. Sono indisponibili per infortuni Vural, Denoon, Lusuardi, Cuadrado, Stengs e Albiol. Meister alla fine recupera, ma è reduce da una brutta influenza. Formazione con poche varianti rispetto a quella dell’Epifania contro il Como. Davanti a Semper ci saranno capitan Caracciolo e Canestrelli, ballottaggio tra Calabresi e il giovane Coppola che contro i lariani (leggerezza finale a parte) ha dimostrato di avere stoffa incassando i complimenti di Fabregas e dello staff nerazzurro. Anche a centrocampo poche le alternative con Marin, Hojholt e Piccinini che si giocano una maglia al fianco di Aebischer. Tourè e Angori dovrebbero presidiare le rispettive fasce laterali con Tramoni e Moreo (in ballottaggio con Leris) a sostegno dell’unica punta Meister. Bisognerà dare un occhio anche ai cartellini visto che sia Caracciolo che Calabresi figurano nella lista dei diffidati.

QUI UDINE. Sulla sponda friulana mister Kosta Runjaic deve rinunciare al solo Buksa. Il tecnico friulano dovrebbe schierare il classico 3-5-2. Davanti ad Okoye difesa a tre formata da Kristensen, Kabasele e Solet. Miller, Ekkellenkamp e Karlstrom saranno schierati sulla linea mediana. Zanoli e Kamara saranno i rispettivi padroni delle fasce laterali. In attacco Zaniolo che alla fine dovrebbe recuperare sarà schierato al fianco di Davis. I due attaccanti finora hanno realizzato cinque reti a testa, la metà dei gol segnati dai bianconeri friulani.

UDINESE – PISA, LE PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-2): 40 Okoye; 31 Kristensen, 27 Kabasele, 28 Solet; 59 Zanoli, 38 Miller, 8 Karlstrom, 32 Ekkelenkamp, 11 Kamara; 10 Zaniolo, 9 Davis. A disp. 1 Nunziante, 90 Sava, 93 Padelli, 2 Goglichidze, 4 Lovric, 6 Zarraga, 7 Gueye, 14 Atta, 16 Palma, 17 Iker Barvo, 19 Ehizibue, 24 Piotrowski, 33 Zemura, 77 Rui Modesto. All. Kosta Runjaic

PISA (3-4-2-1): 1 Semper; 33 Calabresi, 4 Caracciolo, 5 Canestrelli; 15 Touré, 6 Marin, 20 Aebischer, 3 Angori; 10 Tramoni, 32 Moreo; 9 Meister. A disp. 12 Nicolas, 22 Scuffet, 7 Leris, 8 Hojholt, 16 Buffon, 19 Esteves, 26 Coppola, 36 Piccinini, 42 Bottazzi, 76 Mbambi, 94 Bonfanti, 99 Lorran. All. Alberto Gilardino

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta (Ass. Rossi-Zezza). Quarto uomo: Bonacina. VAR Camplone. AVAR: Fabbri.

Last modified: Gennaio 10, 2026