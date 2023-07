Mercato Pisa. Idea D’Alessandro ma c’è anche Kargbo nella lista

Scritto da admin• 2:54 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa secondo il giornalista Gianluca Di Marzio sta trattando Marco D’Alessandro del Monza, classe 91, centrocampista offensivo

Tanti i calciatori sotto la lente di ingrandimento per quanto riguarda la cadetteria e tra questi c’è sicuramente il centrocampista del Crotone Augustus Kargbo, che ha tante pretendenti.

Sul calciatore ci sono tre club, ovvero Pisa in vantaggio su Sudtirol e Cittadella. Il centrocampista è chiamato a compiere una scelta.



Per l’attacco il Pisa tratta DiStefano attaccante ex Primavera della Fiorentina pupillo di Aquilani. Si tratta anche Soleri del Palermo, Pierozzi della Reggina ed i giovani Tanti i calciatori sotto la lente di ingrandimento per quanto riguarda la cadetteria e tra questi c’è sicuramente il centrocampista del Crotone Augustus Kargbo, che ha tante pretendenti. Sul calciatore ci sono tre club, ovvero Pisa, Sudtirol e Cittadella. Il centrocampista è chiamato a compiere una scelta. Lo riporta Tuttomercatoweb.com..

Last modified: Luglio 1, 2023