Fotonotizia. Di nuovo compagni 30 anni dopo la maturità

3:06 pm

PISA – “In un lampo ci siamo trovati con trent’anni in più, ma son trent’anni rubati all’invidia del tempo” ci insegna Roberto Vecchioni, di professione cantautore e docente.

In rigoroso ordine alfabetico come da vecchio registro scolastico, la classe V B del Liceo Scientifico Filippo Buonarroti di Pisa si è ritrovata così venerdì 30 giugno sul litorale pisano per una cena di rimpatriata tra nostalgia, ricordi e risate a trent’anni da quel 1993 che li portò a conseguire il diploma di maturità scientifica.

Angelini (Simona), Baldacci (Biondo), Bianchi (Massimino), Carboni (Isabella), Cessari (Filippo), De Marco (Francesco), De Robertis (Bobo), Favilli (Flavia), Gabriele (Paola), Gheri (Chicca), Giuliano (Ylenia), Grasselli (Baffo), Guidi (Elena), Iudice (Giovanni), Levanti (Lucia), Lisanti (James), Lo Iacono (Faccione), Marra (Stefania), Martina (Chiarina), Mazzoni (Beatrice), Mennucci (Nicola), Monticelli (Gegher), Morabito (Eugenia), Morgana (Alessia), Orsucci (Ila), Pellegrini (Maria Laura), Perri (Marzio), Renzini (Giorgino), Salamone (Sala), Tozzini (Tozzo), Ughi (Uto), hanno risposto “presente” all’appello.

