Mercato di San Martino: il trasferimento in piazza Toniolo diventa realtà

PISA– “Ci siamo: parte ufficialmente il conto alla rovescia per il trasferimento del mercato di via San Martino in piazza Toniolo. Martedì 28 ottobre, presso gli uffici del Suap, si terrà l’assegnazione dei nuovi posteggi, ultimo passo prima dello spostamento. Non possiamo che esprimere soddisfazione per aver portato a compimento una nuova e importante riqualificazione di un mercato cittadino.”

Con queste parole Mirco Sbrolli, presidente del sindacato ambulanti Anva Confesercenti Pisa, annuncia la fase conclusiva del percorso che porterà alla nuova sede del mercato di San Martino.

“È stato un cammino lungo e complesso – spiega Sbrolli – che abbiamo voluto intraprendere anche quando eravamo gli unici a credere in piazza Toniolo come unica soluzione per salvare il mercato. Oggi vediamo finalmente premiati i nostri sforzi, nell’interesse degli operatori, del centro storico e dei residenti. Si tratta infatti dell’ultimo mercato rimasto nel cuore della città, ormai ridotto a nove banchi e in progressiva difficoltà. Già durante lo spostamento temporaneo in piazza Toniolo per i lavori in via San Martino, gli operatori avevano capito che quella era l’unica possibilità di rilancio. Da allora, Anva Confesercenti non ha mai cambiato posizione.”

Sbrolli ringrazia l’assessore Paolo Pesciatini e gli uffici comunali “per il lungo lavoro che ha reso possibile questa ricollocazione, indispensabile per garantire il futuro occupazionale dei nostri colleghi e ridurre i disagi ai residenti, che non dovranno più subire la chiusura di via San Martino nei giorni di mercato”.

Per Anva si tratta di una nuova tappa nel percorso di valorizzazione del commercio ambulante cittadino. “Dopo la riqualificazione del mercato di Pisanova – aggiunge Sbrolli – possiamo dire di essere stati protagonisti di due interventi fondamentali per salvaguardare il lavoro dei nostri associati. Abbiamo collaborato con il Comune per la nuova planimetria del mercato di Pisanova, dopo lo spostamento da via Frascani a via Bargagna, e contribuito anche alla riorganizzazione dei mercati di Tirrenia e di via Paparelli.”

Il presidente conclude guardando avanti: “Ora l’attenzione è rivolta al mercato invernale di Marina di Pisa. Presenteremo a breve una proposta per una nuova disposizione dei banchi, con l’obiettivo di rafforzare la sinergia con le attività commerciali a posto fisso.”

FOTO DI ARCHIVIO.

