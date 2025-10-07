Open weekend sulla menopausa: dal 17 al 19 ottobre servizi gratuiti in oltre 170 ospedali con il Bollino Rosa fra cui l’Aoup

Written by admin• 7:17 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – In occasione della Giornata mondiale della menopausa, che si celebra il 18 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open weekend sulla menopausa dal 17 al 19 dello stesso mese coinvolgendo gli ospedali con il Bollino Rosa.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire e/o ridurre le complicanze a medio-lungo termine come le malattie cardiovascolari, l’osteoporosi e le demenze.

Le oltre 170 strutture del network del Bollino Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinico-diagnostici e informativi alla popolazione femminile, quali consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali informativi nelle aree specialistiche di cardiologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, psichiatria, reumatologia e senologia.

Questa l’offerta dei servizi a Pisa in Aoup:

Data: 17/10/2025

Tipologia: Visita psichiatrica e di medicina del sonno (a cura della psichiatra Laura Palagini)

Orario: 10:30 – 12:30

Sede: Stabilimento ospedaliero di Santa Chiara – UO Psichiatria 2 – Edificio 5, piano terra.

Prenotazione obbligatoria al numero: 050992862 (le prenotazioni avverranno in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti disponibili).



Data: 18/10/2025

Titolo: Incontro pubblico per la Giornata mondiale della menopausa, dal titolo: “Donne in menopausa e obesità: un viaggio nella salute di genere”.

Orario: 09:30 – 12:00

Sede: Sala Baleari, Piazza degli Uffizi n. 1, Pisa

L’incontro è organizzato dal Comune e dall’Aoup, con il patrocinio dell’Università di Pisa, del Centro regionale di coordinamento salute e medicina di genere, dell’Azienda Usl Toscana nord-ovest e dell’Ordine dei medici della provincia di Pisa. Tematiche trattate: prevenzione e trattamento in un’ottica di genere, focus sulla salute in menopausa, obesità al femminile, nuovi approcci terapeutici nella donna obesa in menopausa, Una sana e corretta alimentazione in menopausa, percorso donna/cuore: un’opportunità di prevenzione in menopausa. Numerosi i professionisti dell’Aoup coinvolti, insieme all’assessora comunale alle pari opportunità Gabriella Porcaro: Stefano Luisi, ginecologo esperto di menopausa, gli endocrinologi Giovanni Ceccarini, Guido Salvetti, Giordano Paolucci e Donatella Gilio, dottoranda in Endocrinologia, Roberta Jaccheri, dietista e Teresa Caputo, cardiologa, Federica Marchetti referente aziendale Bollini rosa, Mojgan Azadegan, responsabile del Centro di coordinamento della medicina di genere sia aziendale sia regionale.

Non è obbligatoria la prenotazione.

Tutte le iniziative sono coordinate da Federica Marchetti.

A partire dal 7 ottobre i servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it

Last modified: Ottobre 7, 2025