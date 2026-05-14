Entusiasmo e grande partecipazione alla presentazione di Libertà è Democrazia a sostegno di Dario Rollo Sindaco

Written by Redazione• 5:17 pm• Nuova Categoria

CASCINA – La campagna elettorale di Libertà è Democrazia per le amministrative di Cascina va avanti, lunedì 11 maggio, presso il Bar La Torre, gremito in ogni ordine di posto dalla cittadinanza, si è svolta la presentazione dei candidati del partito al consiglio comunale alla presenza del candidato sindaco, Dario Rollo, impreziosita dalla partecipazione del coordinatore regionale, Luca Guadagnucci, del vice coordinatore regionale Daniele Bianchi, dal coordinatore provinciale Massimo Giorgetti, Coordinatore cittadino, Fabio Taccola che hanno ribadito il sostegno convinto al progetto politico e amministrativo per Cascina.

Nel suo intervento, Dario Rollo, candidato sindaco Cascina 2026, sostenuto dal partito Libertà è Democrazia e da Valori e Impegno Civico, lista civica da lui fondata, dichiara: “Libertà è Democrazia” insieme alla Lista “Valori e Impegno Civico”, è una coalizione seria e credibile composta da donne e uomini competenti, appassionati e pronti a mettersi al servizio della comunità e per il bene di Cascina. E’ un progetto costituito dal basso, incontrando le cittadine e i cittadini, visitando le frazioni, le famiglie, le attività produttive. Per questo devo ringraziare i responsabili locali di Libertà è Democrazia per il fattivo apporto fornito. A Cascina si percepisce chiaramente una grande voglia di cambiamento alla guida della città, una migliore qualità della vita per tutti, più sicura, più curata, più competitiva. Noi siamo pronti a governare con competenza e passione“.

Un messaggio di vicinanza e sostegno è arrivato anche dal segretario nazionale di Libertà è Democrazia, Giancarlo Affatato, che ha sottolineato l’importanza del percorso avviato a Cascina e della costruzione di una proposta politica radicata sul territorio, vicina ai cittadini.

Libertà è Democrazia, nonostante sia un partito “nuovo”, ricorda alle elettrici e agli elettori che è pronta e capace ad amministrare la città di Cascina con Dario Rollo sindaco

Last modified: Maggio 14, 2026