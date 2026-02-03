L’Effemeride Pisana del 3 febbraio 2026

Written by Leonardo Miraglia• 5:44 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Martedì 3 febbraio 2026, il Sole sorge alle 7:35 e tramonta alle 17:27, le ore di luce solare sono 9 e 48 minuti

La Luna sarà in fase calante

Oggi è il 343mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Santo del giorno:

San Biagio, vescovo e martire

Patrono di Cento, Mugnano di Napoli, Ostuni, Comiso, Ruvo di Puglia, Pietrasanta, Cardito, Suzzara, Bronte, Anguillara Sabazia e di altri comuni

Protettore della gola, degli animali

Invocato contro il mal di gola

Il martire Biagio è ritenuto dalla tradizione vescovo della comunità di Sebaste in Armenia al tempo della “pax” costantiniana. Il suo martirio, avvenuto intorno al 316, è perciò spiegato dagli storici con una persecuzione locale dovuta ai contrasti tra l’occidentale Costantino e l’orientale Licinio. Nell’VIII secolo alcuni armeni portarono le reliquie a Maratea (Potenza), di cui è patrono e dove è sorta una basilica sul Monte San Biagio. Il suo nome è frequente nella toponomastica italiana – in provincia di Latina, Imperia, Treviso, Agrigento, Frosinone e Chieti – e di molte nazioni, a conferma della diffusione del culto. Avendo guarito miracolosamente un bimbo cui si era conficcata una lisca in gola, è invocato come protettore per i mali di quella parte del corpo. A quell’atto risale il rito della “benedizione della gola”, compiuto con due candele incrociate.

Significato del nome di oggi:

Biagio: bleso, balbuziente, dal latino

La citazione del giorno:

Avete mai sentito di quello che sotto la forca domandò: “Il nodo scorre?” (Riccardo Bacchelli)

Le mille lire scritte (cosa si è trovato nel tempo scritto sulle banconote da mille lire):

Per nulla mi inoltro gaio nell’io frattale IKARO

Questa non la sapevo:

La Florida registra in media il numero annuo più elevato di assalti di squali, circa 13

E’ accaduto il 3 febbraio nel mondo:

1488 – Il navigatore portoghese Bartolomeo Diaz sbarca nella Baia di Mossel dopo aver doppiato il Capo di Buona Speranza all’estremità meridionale dell’Africa, diventando il primo europeo noto a essersi spinto così a sud

1783 – Guerra d’indipendenza americana: la Spagna riconosce l’indipendenza degli Stati Uniti d’America

1787 – La Ribellione di Shays viene schiacciata, ponendo fine alla sollevazione che porterà ai negoziati che produrranno la stesura della Costituzione degli Stati Uniti d’America

1815 – Viene fondata la prima fabbrica di formaggio in Svizzera

1865 – Firenze diventa la nuova capitale d’Italia

1867 – Il principe Mutshuhito viene eletto imperatore del Giappone

1870 – Viene approvato il XV emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America che garantisce il diritto di voto ai cittadini maschi indipendentemente dalla razza

1871 – La capitale d’Italia viene trasferita da Firenze a Roma

1917 – Prima guerra mondiale: gli USA rompono le relazioni diplomatiche con la Germania il giorno dopo l’annuncio tedesco di una politica di guerra sottomarina indiscriminata

1957 – Prende avvio sulla rete Rai Programma Nazionale il contenitore Carosello, che negli anni diverrà indice di cambiamento delle abitudini degli italiani

1958 – A L’Aia viene siglata l’Unione economica Benelux fra Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo allo scopo di promuovere il libero movimento dei lavoratori, dei capitali, dei servizi e delle merci nella regione

1959 – In un incidente aereo perdono la vita Buddy Holly, Ritchie Valens e The Big Bopper; la data divenne nota come “il giorno in cui morì la musica” grazie alla hit American Pie di Don McLean

1962 – Il presidente americano John Fitzgerald Kennedy stabilisce l’embargo contro Cuba

1966 – La navetta sovietica Luna 9 effettua il primo allunaggio

1969 – Al Cairo, Yasser Arafat viene nominato capo dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina dal Congresso Nazionale Palestinese

1972 – Le prime Olimpiadi invernali disputate in Asia si aprono a Sapporo (Giappone)

1984 – Lo Space Shuttle Challenger parte per la decima missione del Programma Space Shuttle

1985 – Desmond Tutu diventa il primo vescovo anglicano nero di Johannesburg

1986 – Vengono fondati i Pixar Animation Studios

1998 Incidente della funivia del Cermis: un Grumman EA-6B Prowler, aereo militare statunitense al comando del capitano Richard J. Ashby partito dalla base aerea di Aviano, trancia il cavo della funivia del Cermis in Val di Fiemme; l’incidente provocò la morte di 19 passeggeri e del manovratore Karla Faye Tucker è la prima donna giustiziata negli USA dal 1984

2011 – Internet esaurisce gli indirizzi IPv4, protocollo di base per il funzionamento di Internet stesso

2015 – Il 12º presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella si insedia con cerimonia solenne

2016 – In Egitto, nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani, viene ritrovato il corpo martoriato di Giulio Regeni

La frase del giorno di Frate Indovino:

Non si insegna a nuotare ai pesci

Nati il 3 febbraio:

HENRY HEIMLICH

Medico statunitense, noto per la Manovra di Heimlich

α 3 febbraio 1920 ω 17 dicembre 2016

FELIX MENDELSSOHN

Compositore tedesco

α 3 febbraio 1809 ω 4 novembre 1847

Deceduti il 3 febbraio:

FRED BUSCAGLIONE

Cantante italiano

α 23 novembre 1921 ω 3 febbraio 1960

JOHANN GUTENBERG

Orafo, inventore e tipografo tedesco

α Anno di nascita: 1400 ω 3 febbraio 1468

RITCHIE VALENS

Cantante statunitense

α 13 maggio 1941 ω 3 febbraio 1959

