Il Pisa ha scelto Oscar Hiljemark per la panchina

Written by Antonio Tognoli• 5:57 am• Pisa SC

PISA – Potrebbe parlare svedese la panchina del Pisa. Infatti continua il casting dopo l’esonero di mister Alberto Gilardino. Potrebbe toccare a Oscar Karl Niclas Hiljemark allenatore dell’Elfsborg che ha chiesto nella notte la rescissione del suo contratto alla società svedese e già oggi potrebbe essere in città.

Per trovare un allenatore straniero sulla panchina del Pisa bisogna tornare al 1 luglio 1990 a Mircea Lucescu, che guidò il Pisa proprio in serie A, tecnico romeno esonerato poi a Marzo che rimase 253 giorni sulla panchina del Pisa, 38 in più rispetto ad Alberto Gilardino con la sua esperienza che si è chiusa a 215 giorni in nerazzurro.

Hiljemark ha iniziato come assistente e poi allenatore principale all’AaB (Danimarca). Nel 2024 è diventato allenatore dell’IF Elfsborg in Svezia, il club delle sue origini calcistiche. Ha da poco concluso la sua carriera calcistica. Cresciuto nel settore giovanile del Gislaveds IS e poi dell’IF Elfsborg, con cui debutta da professionista nel 2010. Esperienze in Eredivise con il PSV Eindhoven con cui vince il titolo. Ha disputato con le maglie di Palermo e Genoa, un centinaio di partite nel campionato di serie A. Altre esperienze in Europa con le maglie di Panathinaikos (Grecia), Dynamo Mosca (Russia) e AaB (Danimarca).

A livello di Nazionale è stato il capitano della Svezia Under-21 con cui ha vinto l’Europeo U21 nel 2015 e poi membro della nazionale maggiore con 28 presenze, partecipando a UEFA Euro 2016 e alla Coppa del Mondo 2018.

Last modified: Febbraio 2, 2026