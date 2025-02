Mercato di Marina di Pisa. ConfCommercio: “Spostamento in Piazza Viviani scelta illogica”

Written by admin• 11:04 am• Attualità, Marina di Pisa, Pisa

PISA – Dopo il sopralluogo effettuato dalla terza commissione consiliare, persistono forti perplessità sugli spazi disponibili nella piazza riqualificata, come evidenziato dal presidente FIVA Confcommercio Provincia di Pisa, Franco Palermo: “La planimetria presentata mercoledì scorso è imprecisa e non rispetta i principi fondamentali per il funzionamento di un mercato efficiente. L’amministrazione comunale sostiene che Piazza Viviani possa ospitare 88 banchi, ma nella realtà lo spazio disponibile si rivela insufficiente, costringendo gli operatori a una disposizione che compromette la linearità, la fruibilità economica e rende difficoltose le operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture, le cui tende si estendono per 8 metri e tra le quali deve essere garantito almeno un metro di spazio. È importante sottolineare, infine, che secondo quanto riportato nel piano del commercio 2022, il numero effettivo dei banchi è 93 e non 88”.

Un sopralluogo, quello effettuato, che ha escluso il coinvolgimento delle associazioni di categoria, come sottolineato dal responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Pisani: “Già nella commissione dello scorso 23 ottobre, la mozione di spostamento era stata presentata senza il necessario confronto con gli operatori del settore, generando confusione tra il mercato estivo e quello straordinario. Avevamo manifestato disponibilità a una singola sperimentazione aggiuntiva limitata al mercato straordinario, ma da quanto emerge il progetto sembra riguardare quello estivo. Ribadiamo quindi la nostra assoluta contrarietà allo spostamento di quest’ultimo. Inoltre, era stato concordato e proposto dalla presidente della commissione, insieme ad altri consiglieri comunali, di effettuare un nuovo sopralluogo in Piazza Viviani con la partecipazione di tecnici e associazioni, ma questo passaggio fondamentale non è mai avvenuto”.

“Di norma, gli spostamenti dei mercati avvengono per ragioni di ordine pubblico o sicurezza, ma nel caso di Marina di Pisa tali presupposti non sussistono” – prosegue Pisani – “Anzi, il mercato gode di un’ottima convivenza con le attività a sede fissa, che considerano la presenza degli ambulanti un valore aggiunto per l’attrattività del lungomare”.

“Ribadiamo e sottolineiamo la nostra contrarietà allo spostamento, sia nel merito che nel metodo. Invitiamo pertanto l’amministrazione comunale a ritirare la mozione e a ripartire da un dialogo serio e condiviso con gli operatori. Il mercato di Marina di Pisa deve restare sul lungomare, dove ha sempre funzionato con successo” conclude Palermo.

“Lo spostamento in Piazza Viviani è una scelta che non tiene conto delle reali esigenze degli ambulanti”.

Rimane netta la posizione di Confcommercio Provincia di Pisa in merito alla mozione di spostamento del mercato di Marina di Pisa in Piazza Viviani.

