Mercato. Con Aquilani potrebbe arrivare anche Di Stefano

Scritto da admin• 12:13 pm• Pisa SC

PISA – Scambio in vista tra Palermo e Pisa che vedrebbe Soleri vestire la maglia dei toscani e Sibilli fare il percorso inverso.

di Francesco Michelotti

Per Sibilli invece si è parlato anche del Venezia. In fatto di attaccanti invece Lorenzo Lucca secondo Di Marzio si può considerare un acquisto dell’Udinese.

Il Pisa nella giornata di giovedì ha ufficializzato lAlberto Aquilani che qualche ora prima aveva dato addio alla Fiorentina. Con Aquilani a Pisa sbarcherà anche l’attaccante Filippo Di Stefano, 20 anni il 28 agosto, centravanti classe 2003, nato a Camaiore e cresciuto nel settore giovanile del Ninfea. La prima società professionistica ad accorgersi del suo talento è stato il Livorno, che lo ha acquistato per farlo crescere nelle proprie giovanile nel 2015. Nel 2018 la Fiorentina, lo fa giocare prima con l’under 18 e successivamente con la Primavera, formazione allenata da Alberto Aquilani che ha vinto la Coppa Italia nel 2020 e nel 2021. Un attaccante completo, capace di segnare con entrambi i piedi, di testa, su inserimento, al volo e dopo azione personale. Centravanti moderno che ama abbassarsi e giocare con la squadra, Distefano spazia sulla trequarti e dialoga con i compagni d’attacco palla a terra. Le ottime doti tecniche, l’abilità nel dribbling e la velocità gli permettono di giocare anche come seconda punta o ala in un tridente. Spesso infatti Aquilani lo ha preferito come ala sinistra a piede invertito, così da poterlo sfruttare per creare superiorità numerica e per trovare conclusioni da fuori o dal limite dell’area.

Aggregato già l’estate scorsa alla prima squadra viola vanta un debutto con la prima squadra in Conference League, nel 2022/23 con la Primavera viola 18 gol e 13 assist in 38 gare. Pisa che segue anche l’attaccante Edoardo Soleri, 25 anni, 31 gare, 4 gol e 1 assist nell’ultima stagione col Palermo che per cederlo potrebbe chiedere in cambio l’attaccante-trequartista Giuseppe Sibilli, 26 anni, 33 gare e 3 gol nel 2002/23. Su Soleri c’è anche l’interessamento dell’Ascoli che sfida lo stesso Palermo per Pietro Beruatto su cui però ci sarebbero interesse anche di altri club tra cui Bologna ed Empoli.



Potrebbe non essere a Perugia il futuro del mediano Simone Santoro. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il mediano è attenzionato da ambiziosi club di Serie B, quali Pisa, Cremonese e Spezia, che a breve si daranno battaglia per strappare il classe ’99 al Grifo. Non resta che attendere sviluppi





Da segnalare il ritorno alla base di Davide Di Quinzio pronto a rinnovare con il Pisa per dargli la possibilità di andare in prestito nuovamente a Florenzuola insieme a Sussi.

Last modified: Giugno 30, 2023