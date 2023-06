Digital detox. È ancora possibile, nel 2022, dopo la pandemia?

Ignoranza 2.0 e cattive abitudini.

Alcuni studi ci assicurano che in media, senza che cene accorgiamo, controlliamo il telefono circa 2600volte al giorno (e gli utenti strong arrivano anche a5400 volte al giorno); oppure che abbiamo già controllato lo smartphone entro cinque minuti dal risveglio, alla ricerca di notifiche email e via dicendo. Un giovane su due, nella fascia 18-24 anni, si alzerebbe addirittura in piena notte per farlo etra adolescenti e preadolescenti sarebbe ancora più frequente il vamping, ossia ritrovarsi a passare l’intera notte svegli e attaccati a smartphone e tablet. Comportamenti e abitudini come questi sono chiari sintomi di una vera e propria dipendenza da Internet e da tecnologia.



Nomofobia e fomo sono altri termini che ormai conosciamo bene, e che si riferiscono a quella “paura di perdersi qualcosa” che in molti provano quando sono lontani dallo schermo del proprio PC o del proprio smartphone. E ancora più integrata è la posizione di chi considera l’aver fatto di device come smartphone, tablet o wearable delle estensioni dei sensi e degli arti umani, una naturale conseguenza di una vita onlife, senza più alcuna distinzione netta tra quello che succede online e quello che succede offline.

Gli effetti della tecnologia e soprattutto dei social media sul benessere mentale, fisico, relazionale degli utenti sono chiari a tutti: una notifica sullo smartphone riesce a distrarre come se si stesse facendo una chiamata, rischiando di far crollare la produttività lavorativa o qualsiasi altra attività che stiamo svolgendo. Allo stesso modo, dopo un’intera giornata passata a scrollare le bacheche social e a rispondere ai commenti ci si può sentire stanchi, anche fisicamente.

Eppure, nonostante siano spesso nocivi se usati nel modo sbagliato, non riusciamo ad allontanarci dagli ambienti digitali: perché?

In parte perché il cervello umano ha una certa predisposizione a fare attenzione agli stimoli in rapido cambiamento. Èun retaggio dell’evoluzione: quando la sopravvivenza dipendeva dalla capacità di difendersi da minacce concrete chevenivano dall’ambiente esterno, era essenziale prestare attenzione alle condizioni che cambiavano repentinamente eattivare quanto prima il meccanismo stimolo-risposta. Allo stesso modo, oggi, non riusciamo a ignorare le bachechesocial che si aggiornano di minuto in minuto e, di fatto, facciamo indigestione di notizie e informazioni che, secondoqualcuno, non riusciremmo a processare adeguatamente, tanto da ridurci a una vera e propria condizione di

ignoranza2.0 o analfabetismo funzionale.

Disturbi fisici legati al mondo virtuale e digital detox.



I disturbi legati alla crescente quantità di tempo passata davanti agli schermi, in genere, sono disturbi come affaticamento degli occhi, emicranie frequenti, alterazione del ciclo sonno-veglia, un viziare il circuito cerebrale della dopamina (basti pensare alla soddisfazione che genera ricevere like su Facebook e quanta ansia e frustrazione provoca invece stare lontani da bacheca, notifiche e feed).

Disintossicarsi da Facebook e dai social in generale funziona in questo senso come una dieta detox dopo gli eccessi delle feste: se nessun regime alimentare dimagrante è per sempre, infatti, anche disattivare i propri profili social e spegnere i propri device tecnologici è raramente una scelta definitiva. La soluzione forse più drastica – da praticare se, oltre a una pausa dal mondo digitale, ci si può concedere anche una pausa da impegni lavorativi e personali – è prenotare un soggiorno negli ormai numerosi digital detox hotel, che si adattano a tutte le tasche e spaziano da baite di montagna, antichi rifugi di eremiti, resort di lusso o eco-resort dove mangiare sano, concedersi tempo per meditazione emindfulness o riscoprire il piacere di attività manuali e all’aria aperta.

Decisamente più facile è sfruttare gli assistenti digitali integrati negli smartphone per ricordarsi di alzarsi periodicamente dalla scrivania e muoversi un po’ o per segnalare quando è ora di spegnere il telefono e andare a dormire. Utili anche alcuni consigli da mettere in atto come quelli contenuti nella guida essenziale di Forbes al digitaldetox:

Bisogna avere, prima di tutto, una buona

motivazione per mettere in atto un digital detox

motivazione per mettere in atto un digital detox : che sia riprendere contatto con la natura, avere un po’ più di tempo per sé o semplicemente rispondere a una sfida dell’amico tech-apocalittico. Bisogna fissare un limite di tempo

e riempire al meglio il tempo normalmente dedicato ai social: questo è l’unico modo per resistere davvero alla tentazione di riaccendere lo smartphone. Subito dopo aver spento i propri dispositivi, del resto, è normale provare un senso di smarrimento e la voglia di tornare immediatamente al mondo e alle proprie abitudini digitali: bisogna resistere però perché, passato lo sconvolgimento iniziale, si comincerà a godere della sensazione di essere finalmente disconnessi.

Quando si sarà deciso di tornare online, infine, bisognerà farlo con calma: il ritorno al mondo digitale potrebbe essere, infatti, altrettanto straniante, non fosse altro che per le numerose notifiche accumulate, le email arretrate a cui rispondere, le informazioni e le news da recuperare

Come riuscire a non ricadere nelle cattive abitudini?

Al risveglio non focalizzatevi subito su notifiche e aggiornamenti, ma dedicatevi alla prima colazione, magari ascoltando la vostra musica preferita.

La sera è bene evitare l’utilizzo di smartphone, tablet o PC prima di addormentarsi: provate a leggere un buon libro.

Le notifiche e le email possono risultare opprimenti, ma basta disattivarle con pochi clic. Le notifiche push – come quelle di WhatsApp, Facebook e Instagram – hanno un potente effetto distraente e tendono a interrompere le attività quotidiane: eliminiamole.

Provate a tenere un diario digitale per capire se state abusando della tecnologia. Basterà scrivere ogni giorno in quali orari si ricorre all’utilizzo di smartphone, tablet e PC o si naviga sul web, per quanto tempo e in quale modo.

Quello che ci siamo chiesti è se un digital detox è ancora possibile, dopo una pandemia che ha sconvolto e rivoluzionato la nostra quotidianità “nel mondo reale”. Probabilmente dissociarsi del tutto dal mondo intero, oggi, è utopistico, a meno di non decidere per uno strappo netto; tuttavia credo si possa sicuramente intervenire per migliorare o ridurre allo stretto indispensabile l’utilizzo della tecnologia. Provate a seguire i semplici consigli che avete appena letto, e noterete già un significativo miglioramento della qualità della vostra vita.