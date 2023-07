Il Pisa ha scelto il nuovo Ds: dal Cesena arriva Stefano Stefanelli

Scritto da admin• 10:15 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa Sc ha scelto il nuovo Ds. È Stefano Stefanelli che nella giornata di oggi come riporta il Corriere di Romagna ha lasciato Villa Silvia, dove ha assistito all’ultimo allenamento del Cesena, dopodiché ha ricevuto la telefonata da Pisa in cui gli veniva annunciato l’ingaggio.



E’ stato preferito a Berrettoni, ex direttore sportivo del Pordenone. Stefanelli sarà annunciato ufficialmente nella giornata di sabato e dovrebbe firmare un contratto di un anno con opzione per il secondo in caso di ottenimento della promozione in serie A.

Last modified: Luglio 14, 2023