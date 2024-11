Memorial Saverio Masi, la camminata di solidarietà attraverserà ancora Mura di Pisa e Orto Botanico

Written by Antonio Tognoli• 5:06 pm• Attualità, Pisa, Sport

Domenica 24 novembre la 18ª edizione della camminata non competitiva

organizzata dal comitato interno ai Vigili del Fuoco di Pisa. Si potrà partecipare con una piccola quota che quest’anno sarà devoluta a UILDM Pisa

PISA – Si rinnova l’appuntamento con il Memorial Saverio Masi, che quest’anno giunge alla sua 18ª edizione. La manifestazione sportiva celebra la memoria di Saverio Masi, vigile del fuoco scomparso nel 2006 in seguito a un incidente sul lavoro attraverso un’azione di beneficenza ed è organizzata dal comitato Saverio Masi, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa e dal suo gruppo sportivo di canottaggio Billi-Masi insieme a UISP Pisa, partner storico dell’iniziativa. La formula ormai consolidata della manifestazione è quella di una camminata non competitiva, inclusiva e aperta a tutti che si svolgerà domenica 24

novembre.



Ad aprire la conferenza stampa di presentazione del Memorial Masi presso il

Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa è stato Alessandro Martelli, presidente del

comitato Saverio Masi, che ha presentato l’ente scelto quest’anno come beneficiario

del ricavato della giornata: la sezione pisana dell’Unione Italiana Lotta alla

Distrofia Muscolare (UILDM). L’associazione lavora per favorire l’integrazione

sociale, la qualità della vita e per combattere ogni forma di discriminazione

riguardanti le persone che hanno una disabilità causata da malattie neuromuscolari,

ma si occupa anche delle disabilità intellettive soprattutto in ambito di ricerca.

“Grazie ai Vigili del Fuoco per aver scelto la nostra associazione, aiutandoci così a

portare avanti, nello specifico, un progetto su cui stiamo lavorando attualmente che

riguarda la fisioterapia e il mantenimento muscolare dei nostri pazienti – ha spiegato

Angelo Giuntinelli, vicepresidente UILDM Pisa. – Per me essere qui oggi è anche

un’emozione sul piano personale perché sono un parente, seppure alla lontana,

della famiglia Masi. Questo memorial diventa dunque anche un modo per riallacciare

un rapporto perso negli anni”.



L’emozione è stata anche quella del comandante Nicola Ciannelli, che guida il

comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa: “Siamo orgogliosi di dare il nostro

contributo alla manifestazione perché è un’occasione in cui rivedersi e stare bene

insieme godendo delle bellezze di questa città. Saverio sarebbe fiero di veder legato

il suo nome a un’iniziativa lodevole come questa, che si svolge nello spirito di

condivisione che da sempre contraddistingue l’attività dei Vigili del Fuoco. Lo stiamo

vedendo in queste ore in cui il nostro lavoro è incessante a causa del maltempo: la

nostra forza è sapere di non essere mai soli, di avere una comunità intorno, come il

Memorial Masi ci ricorda”.



La camminata di quest’anno conferma il percorso già fatto nella scorsa edizione, e

prevede dunque il passaggio sulle Mura di Pisa e dall’Orto Botanico

dell’Università di Pisa grazie alla rinnovata collaborazione con le due realtà

cittadine. “Per noi è sempre bello collaborare a questa iniziativa che ormai è entrata

nel cuore dei pisani, lo dimostrano le tante adesioni che raccoglie ogni anno – ha

dichiarato il responsabile di ATI Mura di Pisa, Raffaele Zortea – Ci fa piacere il

coinvolgimento di UILDM e sentiamo di remare tutti nella stessa direzione perché

anche le Mura di Pisa cercano di essere sempre più accessibili: quattro ingressi su

cinque sono fruibili da tutti, resta solo un piccolo tratto dove le scale presenti limitano

il percorso”.



Ed è per questo che l’accesso al tratto di camminata sulle mura avrà due distinti

punti d’ingresso: il primo dalla Torre di Legno in Piazza del Rosso, per l’accesso in

autonomia; il secondo da Piazza delle Gondole, per facilitare l’accesso a persone

con difficoltà di deambulazione e sedie a rotelle che potranno poi scendere al

Bastione del Parlascio, recentemente inaugurato come altro punto di accesso alle

Mura che diventa così un ulteriore punto di interesse della camminata.

La partenza in gruppi scaglionati è prevista per le ore 9:30 di domenica 24

novembre dalla sede centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa,

con ingresso da Viale delle Piagge: verrà dato lì il via alla camminata che porterà i

partecipanti in quota sulle mura fino a Piazza del Duomo, dove avverrà la discesa

per addentrarsi poi nel verde dell’Orto Botanico e ammirare le sue numerose specie

vegetali. Il percorso terminerà facendo rientro in caserma costeggiando i lungarni.

“Per l’Orto Botanico è motivo di grande orgoglio aprire le porte ai partecipanti del

Memorial Masi perché ci permette anche di espletare la nostra secolare funzione

istituzionale, quella didattica – ha detto Marco D’Antraccoli, curatore dell’Orto e

Museo Botanico dell’Università di Pisa – e ci siamo inoltre trovati in sintonia con la

sensibilità mostrata dai Vigili del Fuoco nei confronti del fragile equilibrio dell’Orto,

garantendoci un compromesso tra il rispetto del luogo e la possibilità di rendere

godibile la passeggiata a tutti coloro che vorranno visitare il nostro hortus apertus”.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione saranno presenti

operatori del comando dei Vigili del Fuoco che accompagneranno su tutto il percorso

le persone con disabilità, l’ANVVF di Pisa che presiederà il punto di ristoro e

un’ambulanza della Misericordia di Calci. “Ringrazio di cuore il Comitato Saverio

Masi perché non è scontato rinnovare un impegno simile negli anni, ma se lo

facciamo e se il comitato Saverio Masi nato è perché vogliamo fortemente tenere

viva la sua memoria – ha spiegato Luigi Armani, presidente dell’ANVVF Pisa – noi

saremo presenti come ogni anno a dare il nostro supporto logistico alla

manifestazione anche perché è un’iniziativa che merita di esserci in città per il suo

nobile obiettivo di fare del bene”. Conferma il suo impegno anche UISP Pisa nelle

parole del referente Paris Moni: “Collaborare all’organizzazione del Memorial Masi

consolida la promessa della nostra mission, quella dello sport per tutti, perché la

camminata è proprio il tipo di manifestazione sportiva capace di coinvolgere

tantissime fasce d’età. Dunque, non potevamo dire di no al Comitato Saverio Masi e

ci auguriamo di vedere tante adesioni anche quest’anno”.

Per partecipare è sufficiente versare la quota di iscrizione di 5 euro presso il

negozio Redrunning (Lungarno Gambacorti, 16), oppure presso uno dei due stand

che verranno allestiti sabato 23 novembre dalle 10 alle 19: uno sarà in Borgo Stretto

accanto alla Chiesa di San Michele in Borgo; l’altro all’interno del centro

commerciale Pisanova, che ha dato il patrocinio alla manifestazione insieme al

Comune di Pisa. Sarà infine possibile iscriversi la mattina stessa, presentandosi tra

le 8 e le 9 al punto di ritrovo. Il totale della somma da devolvere a UILDM Pisa deriverà dalle quote di iscrizione,dalla vendita dei calendari dei Vigili del Fuoco 2025 e da una sottoscrizione a premi facoltativa.

