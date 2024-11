Molte novità nella 28esima edizione del Festival Nessiah promosso dalla Comunità Ebraica di Pisa

Written by admin• 5:14 pm• Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Tutto pronto per la 28° edizione del Festival Nessiah – Viaggio nell’immaginario culturale ebraico, organizzato e promosso, come sempre, dalla Comunità ebraica di Pisa con la direzione del M° Andrea Gottfried, storico fondatore della rassegna ma anche presidente della Comunità ebraica di Pisa, Lucca e Viareggio. Il sipario si alzerà domenica 24 novembre con un gustoso, divertente e stimolante show cooking (ore 17.30, Palazzo Blu) per continuare fino a sabato 21 dicembre.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti con prenotazione sulla piattaforma Eventbrite (info www.festivalnessiah.it).

A legare con un filo rosso tutte le date in calendario sarà Franz Kafka, nel centenario della sua morte, una delle figure letterarie più interessanti del XX secolo. Attraverso concerti, conferenze, letture e performance teatrali (nel dettaglio: 1 show cooking, 3 spettacoli teatrali, 3 concerti, 1 presentazione, 1 film, 2 conferenze, 1 opera lirica e 1 mostra) il festival offrirà un’opportunità unica per riflettere sull’influenza della cultura ebraica nella vita e nell’opera di Kafka.

Le location – Abbracciano, come ormai tradizione, l’intera città: Sinagoga di via Palestro, Auditorium di Palazzo Blu, Teatro Nuovo, Teatro Sant’Andrea, Gipsoteca di Arte Antica dell’Università, Spazio Sammartino Arsenale, Domus Mazziniana. La rassegna farà, inoltre, tappa a Viareggio, al Palazzo delle Muse.

La novità – Tra le realtà che sostengono il festival, si aggiunge quest’anno anche l’Università di Pisa che ospita la conferenza stampa di presentazione del programma e una mostra.

Perché Kafka? Nato a Praga nel 1883, Kafka ha lasciato un’impronta indelebile nella letteratura mondiale, esplorando temi universali come l’alienazione, la burocrazia e l’assurdo. Tuttavia, è nell’intricato rapporto tra Kafka e la sua identità ebraica che si trova una delle chiavi più profonde per comprendere la sua opera e in parte alcune sue scelte di vita, in un’epoca di cambiamenti sociali e politici radicali.

“Kafka è un autore attualissimo – – spiega il M° Andrea Gottfried – che offre spunti di riflessione importanti per il tempo che stiamo vivendo. Nel corso del festival di quest’anno – particolarmente ricco sia dal punto di vista degli eventi, con 10 date e 12 appuntamenti, che per i contenuti, esploreremo come quell’angoscia esistenziale e quel senso di straniamento che troviamo diffusi nella sua poetica possono essere collegati alla sua eredità ebraica. Le opere di Kafka sono spesso intrise di temi che richiamano il Talmud e la Kabbalah, come il senso di colpa, la ricerca di giustizia e il destino dell’individuo di fronte a forze Incomprensibili”.

LA SQUADRA. Quest’anno il coinvolgimento della città è praticamente totale.

CON IL CONTRIBUTO. Fondazione Pisa, Regione Toscana, Comune di Pisa, Comune di Viareggio.

Maurizio Sbrana, membro Cda Fondazione Pisa afferma: “Il Festival Nessiah è ogni anno l’occasione per approfondire la cultura ebraica. Il sostegno della Fondazione Pisa alla rassegna è una tradizione avviata nel 1999, consolidatasi nel tempo fino a concretizzarsi in una convenzione triennale. Il festival sa proporre, edizione dopo edizione, un programma diverso, originale, attuale come è il caso della rassegna 2024 dedicata a Kafka, nel centenario della sua morte. I temi Kafkiani sono di estrema attualità, descrivono molto bene l’uomo di oggi, hanno anticipato i regimi totalitari ed hanno messo a nudo una società caratterizzata da un lato da un eccesso di burocrazia e d’ altro molto disumanizzante”.

Cosimo Bracci Torsi, presidente di Palazzo Blu dice: “La collaborazione tra Palazzo Blu e il Festival Nessiah è iniziata da tempo e prosegue anche per l’edizione 2024. Palazzo Blu ospita uno degli appuntamenti della rassegna, nello specifico una conferenza a cura del professor Tullio Padovani, esperto di diritto penale, su ‘Il processo’, il romanzo incompiuto di Kafka, autore a cui è dedicata tutta la rassegna. Un bell’ approfondimento tra letteratura, diritto e cultura”.

Paolo Pesciatini, Comune di Pisa: “Con questa edizione del Festival Nessiah si presenta, per la nostra città, una occasione straordinaria per esplorare la grande eredità e riflettere sul patrimonio di pensiero che la cultura ebraica ha trasmesso alla nostra civiltà, confrontandoci altresì con un autore come Kafka che, ‘con la sua spaventosa chiaroveggenza’ secondo le parole dell’amata Milena, ha smascherato l’essenza più nascosta della realtà, come ha ben riconosciuto Dino Buzzati”.

CON IL PATROCINIO Ucei-Unione delle Comunità ebraiche italiane

Università di Pisa. Per tutto il periodo del festival sarà visitabile, nel loggiato del Palazzo della Sapienza, la mostra KOMPLETT KAFKA / A TUTTO KAFKA – Opere del fumettista e poeta austriaco Nicolas Mahler, a cura della professoressa Serena Grazzini, direttrice Cise-Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici dell’ateneo. La mostra è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 19 (fino al 21 dicembre).

Tutte le info sul sito www.festivalnessiah.it

IL PRIMO APPUNTAMENTO IN PROGRAMMA

DOMENICA 24 NOVEMBRE

Ore 17.30 – Palazzo BLU

Show Cooking | IL MEDIORIENTE A TAVOLA

a cura degli Chef Tze’ela Rubinstein e Shady Hasbun

modera il giornalista Adam Smulevich

Ingresso libero con prenotazione su Evetbrite

Con una prospettiva cross-culturale, che racconta il mediterraneo a quattro mani attraverso le tradizioni gastronomiche delle sue diverse comunità, musulmana, ebraica e cristiana, Tze’ela e Hasbun proporranno tre ricette straordinarie, tre piatti vegetariani creativi, originali e ricchi di sapore. Un viaggio mediterraneo nella cucina mediorientale da parte due Chef che oggi vivono in Toscana, condotto dal giornalista Adam Smulevich e arricchito da racconti e ricordi di infanzia.

Show cooking e menù degustazione

*PER UN PIATTO DI LENTICCHIE…MJADDARA

Riso con lenticchie, cipolle croccanti e salsa allo yogurt

*HUMMUS TOSCANO CON PINZIMONIO

Crema di ceci al sesamo con verdure tiepide croccanti

*COUS COUS CHE SI CREDEVA UN BABA GHANUSH

Involtino di melanzane ripieno di cous cous e topping alla tahina

LE ALTRE DATE IN CALENDARIO

SABATO 30 NOVEMBRE

ore 21.00 – Teatro Nuovo – PISA

Spettacolo teatrale | K

Kafka che sente il disagio di “essere”

Regia Alessandro Brucioni

DOMENICA 01 DICEMBRE

ore 21.00 – Teatro S. Andrea – PISA

Concerto | DI NAYE YIDISHE MELODYES

Musiche della tradizione Yiddish

Mark Kovnatskiy, violino

MERCOLEDÌ 04 DICEMBRE

ore 11.30 – Teatro Nuovo – PISA

Spettacolo teatrale | K

Kafka che sente il disagio di “essere”

Replica esclusiva per le scuole secondarie

GIOVEDÌ 05 DICEMBRE

ore 18.00 – Gipsoteca di Arte Antica – PISA

Presentazione Libro | A TUTTO KAFKA

Con reading teatrale a cura di Evelina Meghnagi

DOMENICA 08 DICEMBRE

ore 11.00 – Sinagoga – PISA

Spettacolo Burattini | LA TRAGEDIA DELL’ARTE

A cura di Tomas Simcha Jelinek

DOMENICA 08 DICEMBRE

ore 21.00 – Gipsoteca di Arte Antica – PISA

Concerto | MINIMAL KLEZMER

Improvvisazioni musico teatrali

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE

ore 18.00 – Spazio Sammartino – PISA

Film| DELITTI E SEGRETI (KAFKA)

di Steven Soderbergh

proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano

Francesca Bianchi dialogherà con il pubblico sul film proposto

DOMENICA 15 DICEMBRE

ore 16.00 – Domus Mazziniana – PISA

Conferenza | KAFKA PROFETA LAICO DEI TORMENTI DELLA MODERNITÀ

relatore: Roberto Zadik

DOMENICA 15 DICEMBRE

Palazzo delle Muse – VIAREGGIO

ore 20.30 – Concerto | GABRIELE COEN ALEPH TRIO

Canzoni Yiddish e Sefardite

LUNEDI’ 16 DICEMBRE

ore 17:00 – Palazzo Blu – PISA

Conferenza | IL PROCESSO DI KAFKA

Una lettura di un penalista

Relatore: Prof. Avv. Tullio Padovani

SABATO 21 DICEMBRE

ore 21.00 – Teatro S. Andrea – PISA

Opera | IN THE PENAL COLONY

Produzione FuoriOpera

regia Massimo Marani

musiche di Philip Glass

Virtuoso Ensemble

Direzione musicale Andrea Gottfried

con Alessandra Indolfi, Roberta Indolfi e Michelangelo Canzi

DAL 17 OTTOBRE AL 21 DICEMBRE

Loggiato del Palazzo della Sapienza – PISA

Mostra | KOMPLETT KAFKA / A TUTTO KAFKA – Opere del fumettista e poeta austriaco Nicolas Mahler

A cura della Prof.ssa Serena Grazzini

Mostra bilingue e a ingresso libero, tratta dall’albo biografico del fumettista e poeta austriaco Nicolas Mahler, attualmente direttore artistico della Schule für Dichtung (Scuola di poesia) di Vienna. La mostra, costituita da 20 pannelli stampati fronte-retro in italiano e in tedesco, è promossa a livello internazionale dal Literaturhaus di Stoccarda e dal Goethe Institut. Curata da Serena Grazzini, è realizzata grazie alla sinergia tra ACIT Pisa (Associazione Italo-Tedesca) e il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, e alla collaborazione con lo SBA (Sistema Bibliotecario di Ateneo), con l’associazione “Pro Deutsch Italia” e con il Festival Nessìah.

È visitabile dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 19 fino al 21 dicembre.

Last modified: Novembre 22, 2024