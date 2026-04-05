Mehdi Leris: “Continueremo a lottare fino alla fine per città e tifosi”

Written by Redazione• 9:00 pm• Pisa SC

PISA – In sala stampa a commentare la sconfitta di misura del Pisa contro il Torino, Mehdi Leris sicuramente uno dei più positivi per la squadra nerazzurra.

di Antonio Tognoli

“Non siamo riusciti a stare in partita fino alla fine come è successo molte volte quest’anno, anche oggi come a Torino abbiamo lasciato punti per strada. Adesso dobbiamo rialzare la testa e pensare alla prossima partita. Io a livello personale cercherò di dare tutto fino alla fine per la città e soprattutto per i tifosi che anche oggi hanno cantato e tifato per noi“.

Last modified: Aprile 5, 2026