Medicina materno-fetale: al via il congresso all’Hotel Galilei a Pisa

PISA – Venerdì 24 ottobre, si tiene a Pisa all’Hotel Galilei (via Darsena, 1) il V congresso della Unit di Medicina materno fetale di Aoup.

Il tema proposto quest’anno è di grande attualità e di crescente rilevanza clinica: le malattie autoimmuni organo-specifiche in gravidanza. Si tratta di condizioni complesse, che rappresentano una vera sfida per la medicina materno-fetale poiché coinvolgono la salute della madre e del feto e richiedono una gestione attenta, personalizzata e multidisciplinare.

Il corso promosso dall’Unit nasce con l’obiettivo di approfondire la conoscenza di queste patologie nel contesto della gravidanza, analizzandone le implicazioni cliniche e terapeutiche e definendo percorsi assistenziali condivisi. Saranno discusse le principali malattie autoimmuni organo-specifiche con il contributo di specialisti di diversi ambiti, a conferma dell’importanza della collaborazione interdisciplinare nella cura di queste pazienti.

La gestione delle gravidanze ad alto rischio richiede infatti un approccio integrato, che coinvolga non solo le strutture ospedaliere ma anche i servizi territoriali, in un percorso coordinato che garantisca continuità assistenziale e presa in carico globale. Tale modello rappresenta un tassello fondamentale della Rete regionale per le gravidanze ad alto rischio, di cui la Unit di Medicina materno-fetale dell’Aoup è parte attiva e riferimento per l’Area vasta nord-ovest.

“Attraverso la sinergia tra Azienda ospedaliero-universitaria pisana, aziende sanitarie e servizi territoriali – spiega Carlo Luchi, direttore del corso – si mira a costruire una rete sempre più solida e qualificata, capace di migliorare gli esiti clinici e di promuovere ricerca, innovazione terapeutica e formazione continua. Con questo appuntamento, l’AOUP rinnova il proprio impegno nel promuovere una cultura della cura basata sulla collaborazione e sulla centralità della donna, garantendo assistenza di eccellenza alle pazienti con gravidanze ad alto rischio”.

