Medicina di laboratorio: premiati due lavori Aoup

9:27 pm• Pisa, Attualità

PISA – Doppio premio vinto dai professionisti di Aoup che hanno partecipato numerosi all’ultimo congresso nazionale di SipMeL, la Società italiana di patologia clinica e medicina di laboratorio.

La commissione giudicatrice e la platea hanno infatti selezionato, fra i 6 premi finali del congresso, il lavoro dal titolo: “Valutazione dell’impatto clinico del gem premier 7000* con rilevazione automatica dell’emolisi nella terapia intensiva neonatale di III livello presso l’Azienda ospedaliero-universitaria di Pisa” presentato da Francesca Meiners, (Unità operativa di Diagnostica di laboratorio dell’Aoup) e realizzato insieme al team tecnico del PoCT (Point of care testing) e ai colleghi dell’Unità operativa di Neonatologia dell’Aoup.

L’altro premio è stato il Poster congressuale più votato dai partecipanti al congresso, assegnato al lavoro “Rischio di sanzioni, risarcimento per danni e non conformità ISO per la consegna di risultati digitali di esami di laboratorio” presentato da Luca Rossi (Dipartimento professioni tecnico sanitarie di Aoup), realizzato dalla sinergia di 3 gruppi di studio nazionali della SipMeL (Luca Rossi è coordinatore del gruppo “Salute e Sicurezza”).

Last modified: Ottobre 23, 2025