Medi Group Holding acquisisce Biomedical Centro Medico di Pisa

PISA – Medi Group Holding prosegue nel suo percorso di crescita e di rafforzamento, e annuncia l’acquisizione di Biomedical Centro Medico, che comprende uno storico poliambulatorio diagnostico a Pisa e una struttura di riabilitazione a Lucca, entrambi accreditati SSR.

Una scelta in linea con la strategia di Medi Group Holding, sempre alla ricerca di strutture dal valore riconosciuto e dalla comprovata presenza sul territorio come conferma Alessandro Giglio, CEO di Medi Group: “La nostra idea e la nostra filosofia ci portano a ricercare quelle strutture che, con la loro storia, la professionalità e l’impegno quotidiano di tutto lo staff, contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi del nostro gruppo. Biomedical rappresenta alla perfezione l’esempio di quello che cerchiamo: una struttura conosciuta e apprezzata sul territorio e in fortissima crescita grazie al lavoro del dott. Caselli e del suo staff. Il Direttore Sanitario di Biomedical, Dott. Massimo Caselli con il suo gruppo di lavoro, saranno ancora a guida della struttura partecipando alla crescita del gruppo nel territorio”.

Ed è con entusiasmo che il Dott. Massimo Caselli, direttore sanitario della struttura, accoglie l’arrivo di Medi Group Holding: “Sono stato incaricato dalla proprietà di seguire le manifestazioni di interesse che Biomedical ha ricevuto in questi ultimi anni sia da parte di multinazionali estere che di importanti gruppi italiani, ai quali non è passata inosservata la grande crescita che abbiamo avuto. Sono lieto che la scelta sia caduta su Medi Group Holding, che ha dimostrato di avere la potenza finanziaria e la metodologia di lavoro propri delle multinazionali, a fronte di una catena di comando estremamente corta, che permette quindi efficienza e rapidità decisionale e, non ultimo, apprezzo il fatto che si tratta di un gruppo italiano. Confidiamo che la nostra esperienza in un settore importante come quello sanitario possa essere un riferimento in Toscana per la strategia del Gruppo”.

