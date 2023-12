McDonald’s atterra all’aeroporto di Pisa: ecco il primo ristorante

Scritto da admin• 8:14 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – McDonald’s ha inaugurato lunedì 18 dicembre il primo ristorante presso l’aeroporto Galileo Galilei di Pisa.



Il nuovo locale andrà ad arricchire l’offerta gastronomica del food court del primo piano dello scalo pisano, accessibile anche ai visitatori, aggiungendosi al self service “Gusto” ed all’osteria “Mastro Bistecca”.

L’apertura del nuovo punto vendita McDonald’s ha creato 20 nuovi posti di lavoro, con l’inserimento in organico di 10 risorse previsto entro il periodo estivo. Si tratta del ventinovesimo McDonald’s sul territorio nazionale, il quinto in un aeroporto, in gestione a Chef Express, società di ristorazione controllata dal Gruppo Cremonini, leader in Italia nelle stazioni con 54 scali ferroviari e presente in aeroporti e aree autostradali per un totale di oltre 400 punti vendita e 80 milioni di clienti serviti ogni anno.

“È per noi un grande onore poter ospitare un marchio top of mind come McDonald’s, universalmente riconosciuto in tutto il mondo. Per un aeroporto a forte vocazione internazionale, come lo è quello di Pisa, un brand come McDonald’s rappresenterà un punto di riferimento per i 4.5 milioni di passeggeri in transito da e per le 79 destinazioni servite dall’aeroporto.” Ha commentato il Presidente diToscana Aeroporti, Marco Carrai.

