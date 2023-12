Serie BKT. Il punto dopo la diciassettesima giornata: risultati e classifica

Scritto da admin• 8:19 am• Pisa SC

PISA – Un 17esimo turno da passare alla storia del Torneo Cadetto come “La caduta degli Dei“, visto che delle prime 8 della Classifica una sola ha vinto e ben 4 sono risultate sconfitte, il tutto a vantaggio di Brescia e Sampdoria che accorciano verso la Zona Playoff, mentre viene ridisegnata la Zona salvezza grazie ai contemporanei successi di Sudtirol, Ternana, Spezia ed Ascoli a rendere problematica la situazione di Pisa e Reggiana, così come torna a sperare anche il fanalino di coda Feralpisalò, alla sua seconda vittoria stagionale.

di Giovanni Manenti

Alla fine, la giornata è risultata favorevole alla Capolista Parma che sul campo del Cosenza, nonostante sia rimasta in 10 uomini per l’espulsione per doppia ammonizione del 21enne francese Hainaut dopo appena 5′ di gioco, è riuscita mantenere lo 0-0 di partenza così da incrementare di una lunghezza (35 a 33) il proprio vantaggio nei confronti del Venezia caduto inaspettatamente in casa contro un Sudtirol che non vinceva da sei turni e nonostante avesse rimediato all’iniziale svantaggio di Rauti grazie alla doppietta del danese Gytkjaer (salito a quota 6 fra i marcatori …) già prima dell’intervallo, per poi cedere nella ripresa per due disattenzioni difensive che hanno concesso a Merkaj dapprima di siglare il punto del momentaneo pareggio e quindi di procurarsi il calcio di rigore trasformato con la consueta freddezza da Casiraghi che ha così raggiunto Coda in vetta alla Classifica Marcatori.

Anche ai lagunari, tutto sommato, è andata bene, in quanto hanno mantenuto la seconda posizione che vale la Promozione diretta per le contemporanee sconfitte del Como, battuto da un Brescia rivitalizzato dal cambio in panchina e che con il 2-0 maturato nella ripresa grazie ai centri di Borrelli e Moncini ha allungato a cinque turni la propria serie positiva portandosi a 5 punti dalla Zona Playoff, al pari del Catanzaro che, sconfitto 0-1 ad Ascoli,, ha visto interrompersi una serie negativa che durava da sei turni per i bianconeri marchigiani, che una volta di più devono ringraziare Pedro Mendes, autore della rete che ha deciso l’incontro nonché settimo centro personale in questa prima parte di stagione.

Ma la maggiore sorpresa di giornata giunge senza dubbio dal campo neutro di Piacenza, dove laFeralpisalò centra la prima vittoria interna stagionale superando 1-0 proprio la Cremonese che, al contrario, era imbattuta da sei turni ed, in più, non subiva reti da oltre 450′, ma ad interrompere tali serie è risultata sufficiente la rete siglata poco prima della mezzora dal 21enne greco Scuola Cagliari Kourfalidis, al suo primo centro nel Torneo, mentre si dividono la posta Modena e Cittadella, con il 20enne gioiellino di Scuola giallorossa Claudio Cassano a replicare alla mezzora il vantaggio in apertura con Duca per i padroni di casa, così che sono adesso i granata veneti a detenere la più lunga striscia di imbattibilità, salita a sei giornate.

Ecco pertanto che, nella Zona Playoff, l’unico a sorridere è il Palermo, che viene a capo per 3-2 di una gara a dir poco rocambolesca con il Pisae che ha visto i rosanero subire l’iniziativa dei nerazzurri nella prima mezzora, per poi colpire con un micidiale uno-due confezionato da Insigne (al rientro dopo tre turni di assenza …) e Brunori, al settimo centro stagionale, doppio vantaggio annullato nello spazio di soli 5′ ad inizio ripresa grazie alle reti di Marin e Valoti (quest’ultimo sempre più “top scorer” in casa nerazzurra con 6 reti all’attivo …), prima che la sfida venisse condizionata dall’espulsione di Marin a ridare coraggio alla formazione di Mister Corini che trova infine la rete decisiva con Segre a 10′ dal 90′ per un successo che rilancia i padroni di casa, così come prosegue la propria rincorsa la Sampdoria che, vittoriosa per 2-1 a Reggio Emilia con De Luca tornato a festeggiare una rete a 22 mesi di distanza dall’ultimo centro di inizio marzo 2022, vede ora la Zona Playoff distante solo 5 lunghezze.

Per concludere, l’anticipo di venerdì sera traSpezia e Bari, consente alla formazione ligure di regalare ai propri tifosi la prima vittoria interna stagionale piegando la resistenza dei biancorossi pugliesi grazie all’acuto nel finale di Verde, così che i bianconeri liguri si trovano ora alla pari con Ascoli e Lecco a quota 16 punti al penultimo posto, con i lombardi ad aver sprecato una ghiotta occasione nel posticipo di domenica pomeriggio contro la Ternana, facendosi rimontare nella ripresa dopo aver concluso il primo tempo in vantaggio 2-0 (ancora a segno Nicolç Buso, giunto a quota 5 reti …), con i rossoverdi a segno con una doppietta del 19enne Scuola Antonio Raimondo (già a quota 6 centri …) e dal sigillo del subentrato Luperini, per quella che è la terza vittoria consecutiva della formazione di Breda che ha così raggiunto la Reggiana al quint’ultimo posto della Graduatoria.

Risultati 17esima giornata:

Spezia – Bari 1-0

Brescia – Como 2-0

Feralpisalò – Cremonese 1-0

Modena – Cittadella 1-1

Reggiana – Sampdoria 1-2

Venezia – Sudtirol 2-3

Ascoli – Catanzaro 1-0

Cosenza – Parma 0-0

Palermo – Pisa 3-2

Lecco – Ternana 2-3

Classifica: Parma p.35; Venezia p.33; Como p.31; Catanzaro p.30; Cremonese e Cittadella p.29; Palermo p.28; Modena p.27; Brescia e Sampdoria p.22; Bari p.21: Sudtirol e Cosenza p.20; Pisa, p.18; Ternana e Reggiana p.17; Lecco, Ascoli e Spezia p.16; Feralpisalò p.10.



Sampdoria 2 punti di penalizzazione

