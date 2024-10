Mazzarri soddisfatta per l’approvazione della delibera di giunta relativa ai lavori della piscina comunale di San Giuliano Terme

Scritto da admin• 9:11 am• Attualità, Politica, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – La consigliera civica di minoranza, Dott.ssa Elisabetta Mazzarri, esprime la sua soddisfazione per la delibera di giunta (verbale n. 261) approvata il 10 ottobre scorso, in seguito all’interrogazione da lei avanzata in data 3 ottobre 2024. La delibera riguarda lo stato di avanzamento dei lavori e del cantiere relativi alla piscina comunale di San Giuliano Terme, un’infrastruttura di grande importanza per la comunità locale, che versa in condizioni critiche da tempo.

“Auspico che questa variante in corso d’opera – afferma Elisabetta Mazzarri – permetta di affrontare le problematiche più urgenti della struttura. Questo risultato è il frutto di un lungo lavoro di monitoraggio e di pressione sulle istituzioni competenti, e rappresenta un importante passo avanti verso il completamento dei lavori necessari per la riqualificazione della piscina comunale”.

“La delibera approvata dalla giunta rappresenta un successo non solo per me, ma per tutta la cittadinanza che attende da tempo di poter usufruire nuovamente di un impianto fondamentale per il benessere e lo sport a San Giuliano Terme” continua Mazzarri. “Continuerò a vigilare affinché gli eventuali lavori proseguano senza ulteriori ritardi e con la qualità che la nostra comunità merita”.

“Spero che l’amministrazione mantenga fede agli impegni presi e che i tempi di completamento dei lavori vengano rispettati, in modo da restituire alla cittadinanza un servizio essenziale nel più breve tempo possibile”, conclude Mazzarri

Last modified: Ottobre 17, 2024