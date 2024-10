“L’occhio che esplora”: progetto educativo sul linguaggio cinematografico per le scuole pisane

Scritto da admin• 8:55 am• Attualità, Cultura, Pisa

PISA – “L’occhio che esplora – Analizzare le immagini per formare lo sguardo” è il titolo del nuovo progetto educativo destinato a docenti e studenti dell’I.I.S. “L. Da Vinci – Fascetti” di Pisa, capofila di una rete di scuole pisane (Liceo Artistico “F. Russoli” e Liceo “G. Carducci”), vincitrici del bando “Cinema e Immagini Per la Scuola”, promosso dai Ministeri della Cultura e dell’Istruzione. L’iniziativa mira a introdurre gli studenti al linguaggio cinematografico attraverso laboratori di produzione video, formazione per insegnanti e proiezioni cinematografiche.

Partner del progetto sono il Cineclub Arsenale, dove si terranno tutte le proiezioni, e l’associazione Casa della Donna di Pisa, che parteciperà con attività di sensibilizzazione contro le discriminazioni nei linguaggi. Il progetto rientra anche nel programma “Lanterne Magiche”, un percorso di formazione audiovisiva sostenuto dalla Fondazione Sistema Toscana e finanziato dalla Regione Toscana.

Il programma include:

Formazione per insegnanti e studenti con esperti esterni

Proiezioni in sala cinematografica

Tre laboratori pratici nelle scuole coinvolte

Nei laboratori didattici, il “Da Vinci – Fascetti” realizzerà un “docugame” sulla violenza contro le donne, il “Russoli” produrrà un cortometraggio d’animazione (Quadri Animati) sviluppando storyboard e sceneggiatura su un tema scelto collettivamente, mentre il “Carducci” si occuperà di una docufiction che valorizza le competenze dei suoi quattro indirizzi liceali.

Il primo evento in programma sarà l’incontro con Bruno Bozzetto, celebre regista e autore di animazioni, che il 21 ottobre terrà un intervento presso l’aula magna del “Russoli”.

