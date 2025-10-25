Mazzarri (Lista Civica Boggi Sindaco): “Legge Regionale. La Regione Toscana accoglie le richieste e apre la sperimentazione del teleconsulto su tutto il territorio regionale”

Written by admin• 11:04 am• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

SAN GIULIANO TERME – “Accolgo con grande soddisfazione la decisione della Regione Toscana di estendere la sperimentazione del teleconsulto pediatrico a tutto il territorio regionale, superando così l’iniziale esclusione di Pisa e dell’ASL Toscana Nord Ovest”, afferma Elisabetta Mazzarri Consigliera Civica della Lista Boggi Sindaco

“Si tratta di un passo avanti fondamentale che restituisce piena coerenza alla Legge Regionale n. 44/2025, la prima in Italia a istituire la Guardia Medica Pediatrica e un sistema di teleconsulto collegato alla rete pediatrica regionale.

Questa legge è il frutto dell’impegno delle famiglie toscane e delle associazioni di genitori, tra cui l’Associazione “Cuore di Bimbo – A.T.G.B.C.”, che hanno creduto in un progetto capace di garantire continuità assistenziale, sicurezza clinica ed equità di accesso ai servizi pediatrici. L’estensione del teleconsulto a tutte le aree della Toscana rappresenta un atto di giustizia territoriale e un segno di attenzione concreta verso le famiglie e i bambini, restituendo pieno valore a un percorso partecipato che nasce da un’iniziativa popolare. Ora sarà importante che le sperimentazioni previste portino rapidamente alla definizione del modello definitivo di continuità assistenziale pediatrica, capace di integrare in modo equilibrato teleconsulto e presenza, così da garantire la massima qualità e sicurezza dell’assistenza su tutto il territorio regionale. In una Toscana che affronta una crisi demografica senza precedenti, investire in servizi pediatrici moderni, diffusi e accessibili significa sostenere davvero le famiglie e costruire fiducia nel futuro”, conclude Mazzarri.

Last modified: Ottobre 26, 2025