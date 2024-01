Astensione Cda Toscana Aeroporti. Zambito (Pd): “Conti spieghi cosa sta succedendo”

Scritto da admin• 7:56 am• Pisa, Politica, Tutti

PISA – “Sull’astensione al voto del rappresentante del Comune di Pisa nel Cda di Toscana Aeroporti Mannocci, rispettivamente a legittimi dubbi circa la riduzione del terminal rispetto ai precedenti progetti, serve quanto prima un chiarimento da parte del sindaco Conti“, afferma la senatrice pisana Ylenia Zambito a seguito del servizio sull’edizione del quotidiano La Nazione di Pisa del 20 gennaio dove viene riportata la notizia sulla decisione dell’ex consigliere comunale della Lega di astenersi durante il voto nella riunione del consiglio di amministrazione di Ta.

“Comprensibilmente Mannocci non può rilasciare esternazioni per il vincolo di riservatezza in quanto ricopre l’incarico in un cda di un’azienda quotata in borsa, ma gli amministratori pubblici ad esempio non hanno questo vincolo“, spiega la senatrice pisana.

“Per questo serve quanto prima una spiegazione da parte del sindaco di Pisa Michele Conti, per i progetti precedenti a questa novità che non prevedevano il ridimensionamento del terminal. Inoltre, vista questa situazione, non mi sembra neanche opportuno che si facciano tanti proclami trionfalistici come il primo cittadino pisano e gli alleati di Lega e Fratelli d’Italia, che pensano di distogliere l’attenzione accusando il PD che invece ha condotto una battaglia proprio per l’ampliamento del terminal. Conti non si prenda meriti che non ha e piuttosto riferisca alla città dell’astensione del rappresentante del Comune di Pisa nel cda“, conclude Zambito.

