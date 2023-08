Matteo Tramoni: “Dobbiamo crescere, ma siamo sulla buona strada”

Scritto da admin• 11:59 pm• Pisa SC

FROSINONE – il migliore in campo della gara dei nerazzurri allo Stirpe contro il Frosinone è senza dubbio Matteo Tramoni, che commenta così il risultato odierno e la prestazione

di Maurizio Ficeli

“Abbiamo fatto una buona gara, anche se ad inizio gara siamo partiti un po’ timidamente, prendendo quel gol nei primi minuti, però poi siamo cresciuti. Potevamo far gol”.

“Dobbiamo migliorare in alcune cose, dobbiamo essere più decisi nello sfruttare l’ultima azione sotto porta. Cerchiamo di migliorare nelle cose che ci chiede il mister, peccato non poter giocare la prima di campionato, sfrutteremo quel periodo per prepararci al meglio per la gara di Genova con la Sampdoria”.

