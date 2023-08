Alberto Aquilani: “Buona prestazione ma bisogna migliorare, siamo in fase di rodaggio”

Scritto da admin• 6:52 am• Pisa SC

FROSINONE – Mister Alberto Aquilani commenta la gara del suo Pisa con il Frosinone, ma prima di cominciare ad analizzare la partita, gli viene riferito alcune parole di stima che il mister ciociaro Di Francesco ha avuto per lui e che commenta cosi: “È una stima, quella verso Eusebio Di Francesco, che è reciproca, lo ringrazio per le belle parole, è un grande allenatore ed una bella persona, gli auguro tutte le migliori fortune del mondo”.

La gara: “Ho visto un discreto primo tempo, giocavamo contro una squadra che fa la serie A, e dobbiamo andare a casa con la consapevolezza che, se facciamo le cose per bene, e ci crediamo, ce la possiamo giocare con tutti, il secondo tempo è stato molto buono, sicuramente quando fai una gara del genere non puoi andare a casa contento, perché potevi non perdere, specie per quello che si è visto nel secondo tempo, bisogna migliorare, siamo in fase di rodaggio e di mercato, abbiamo fiducia”.

“Sicuramente fa piacere il sostegno di una tifoseria importante come la nostra, dobbiamo renderla orgogliosa di noi, perché ci segue ovunque, la squadra è in costruzione, ci sono dei ruoli che lo scorso anno non esistevano, la società sta lavorando bene, sono fiducioso”.

“Mi auguro che ci sia un miglioramento mentale in fase di conclusione a rete. Su D’Alessandro e Veloso sono due ragazzi che si sono inseriti subito, ci aspettiamo tanto da Veloso, che è un ragazzo serio e professionale oltre che da D’Alessandro che si è inserito subito, significa che a Monza si è allenato bene. È comunque una squadra da costruire ancora, mancano dei ruoli, con la società stiamo lavorando bene, aspettiamo fiduciosi”.

