Matteo Cecchelli: “L’importanza di un bilancio oculato”

Scritto da admin• 5:52 pm• San Giuliano Terme, Politica

SAN GIULIANO TERME – “Una politica oculata che non appesantisce il bilancio comunale, mantiene ed implementa i servizi senza gravare sulle tasche dei cittadini è un impegno che mi sono prefisso da assessore al Bilancio e che proseguiremo se vincerò le elezioni”. Lo afferma il candidato sindaco del centrosinistra Matteo Cecchelli nel comune di San Giuliano Terme.

“Si tratta di un lavoro importante – spiega – che ci permette di avere un bilancio sano e “operaio”, per mantenere tutti i servizi e fare investimenti ricorrendo a bandi di finanziamento tra Pnrr e fondi regionali e statali: negli ultimi 9 anni abbiamo investito in opere pubbliche per oltre 31 milioni di euro senza accendere neanche un mutuo: il centrosinistra vuole continuare su questa strada”.

“Nel 2024 abbiamo aumentato la fascia di esenzione dell’addizionale Irpef fino a 16mila euro di reddito e non aumenteranno le tariffe Tari, nonostante un incremento dei costi di Ato del 9,6%: vogliamo andare avanti su questa strada”, afferma Cecchelli che prosegue: “Solo così possiamo tenere in piedi gli investimenti per rifare le strade, i marciapiedi, piste ciclabili e quelle opere pubbliche che possono dare importanti ritorni al nostro territorio, per una nuova sede della Protezione civile comunale e antincendio boschivo per difendere il Monte pisano, per mettere in pratica politiche per la tutela dei nostri amici animali”.

“Avere un bilancio oculato serve a garantire una buona qualità della vita, per implementare i sistemi di controllo legati all’abbandono dei rifiuti e alle discariche abusive, la sicurezza stradale, il rafforzamento della pubblica illuminazione e la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati, nei centri abitati, ove consentito dalle norme e permetterà di implementare i sistemi tecnologici già installati per la videosorveglianza e lavorare per aumentare gli agenti di Polizia Municipale in proporzione al numero degli abitanti. Grazie ad un bilancio in salute investiremo per contrastare le truffe agli anziani organizzando e promuovendo iniziative specifiche di prevenzione”.

“Ma penso anche agli investimenti per un turismo sostenibile e di qualità e per la cura del nostro patrimonio storico, restaurando i monumenti della Resistenza, sempre ricordando che la Città di San Giuliano Terme è medaglia d’argento al merito civile e che ha importanti radici storiche le cui testimonianze sono state già oggetto di restauro come per le lapidi di Shelley e di palazzo Niccolini”, conclude Cecchelli.

TUTTO IL PROGRAMMA ELETTORALE DI MATTEO CECCHELLI

https://www.matteocecchelli.it/programma-elettorale-2024-2029/

Last modified: Giugno 7, 2024