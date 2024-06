La Lega si stringe attorno alla sua Leonessa allo Chalet Salvini a Pisa

Scritto da admin• 8:43 pm• Pisa, Politica

I simpatizzanti del Carroccio chiudono la campagna elettorale con Susanna Ceccardi

PISA – L’europarlamentare Susanna Ceccardi chiude allo Chalet Salvini sul Viale delle Piagge a Pisa la campagna elettorale per le europee in programma sabato 8 e domenica 9 giugno. Una serata vissuta tra abbracci e strette di mano, che ha visto protagonisti la Lega e tutti i suoi simpatizzanti, che si sono stretti attorno alla propria Leonessa che cerca la riconferma attraverso la prossima tornata sui banchi di Bruxelles.

Tutti ma proprio tutti hanno voluto partecipare all’ultimo atto della campagna elettorale. Non solo da Pisa con il segretario Marcello Lazzari, il capogruppo della Lega a Pisa Giovanni Pasqualino, il presidente del consiglio comunale Alessandro Bargagna, gli Onorevoli Marco Barabotti ed Edoardo Ziello. A fare gli onori di casa il consigliere regionale Elena Meini. Dal maxischermo il messaggio da tutti i consiglieri regionali della Toscana. Qualcuno è anche accorso dalle città vicine: Siena, Lucca, Massa Carrara e Grosseto.

A presentare Susanna Ceccardi il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini con un video messaggio.

“Voglio ringraziare chi mi ha sostenuto in questa lunga campagna elettorale, Marco e mia figlia Kinzika ed Elena Meini che mi rappresenta al meglio in consiglio regionale. Sono convinta che queste elezioni andranno bene per la Lega, che conquisterà la doppia cifra. Supereremo il dieci per cento – afferma Susanna Ceccardi – in questi giorni tra Umbria, Marche e Toscana ho respirato ottimismo, ho ascoltato le richieste di molte persone. Dobbiamo tutti andare a votare per difendere l’Italia senza farci prendere in giro da Cristin Lagarde. L’unico Ministro a difendere l’Italia è stato Matteo Salvini dimostrando all’Europa intera che era possibile. Con lui gli sbarchi in Italia sono stati ridotti al minimo storico“. Susanna Ceccardi fa una precisazione: “Io non sono anti europeista, sono gli altri che lo sono. Questa è un Europa al contrario, dobbiamo ribaltarla. Anche mangiare una bistecca diventa un problema. Dobbiamo assolutamente difendere il Made in Italy che viene sistematicamente falsificato, rubandoci il mercato e con questi molti posti di lavoro“.

