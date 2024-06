La sedicesima edizione del Pisa Sleep Award al Palazzo della Sapienza a Pisa

Scritto da admin• 5:50 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Si terrà presso l’Aula Magna Nuova del Palazzo della Sapienza a Pisa dal 13 al 14 giugno 2024 si terra la sedicesima edizione del “PISA SLEEP AWARD”, un appuntamento e riconoscimento fondato dal prof. Murri già nel 1994 e organizzato da numerosi professori dell’Università di Pisa. Abbinato al premio si terrà un congresso internazionale (11 Minutes of Sleep) in cui esperti di rilievo nazionale ed internazionale si confronteranno sui temi più controversi della ricerca di base e clinica sul sonno.



Il “PISA SLEEP AWARD” riunirà esperti di vari campi legati agli studi sul sonno, tra cui neurologia, psicologia, psichiatria e fisiologia. Durante i due giorni di seminari, della durata di 11 minuti ciascuno, i partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi sui temi più dibattuti della ricerca e della medicina del sonno da diverse prospettive. Il premiato di quest’anno sarà il Prof. Luigi Ferini Strambi, primario del Centro di Medicina del Sonno dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e professore Ordinario di Neurologia alla Facoltà di Psicologia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano per la sua lunga carriera in cui si è dedicato alla valutazione dell’impatto delle patologie del sonno sulla salute, sulle funzioni cognitive e sulla patologia neurologica in generale. L’evento mira a stimolare la riflessione e a promuovere la collaborazione tra discipline diverse, offrendo nuove prospettive sul sonno e la sua importanza per la salute e il benessere.

Il comitato organizzatore è composto da

Prof.ssa Enrica Bonanni (UNIPI)

Prof. Ugo Faraguna (UNIPI)

Prof. Angelo Gemignani (UNIPI)

Prof. Gabriele Siciliano (UNIPI)

Prof. Vladyslav Vyazovskiy (Oxford)

