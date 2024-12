Massimiliano Alvini: “Il Pisa meritava di vincere. Gli episodi ci hanno girato bene”

Written by Antonio Tognoli• 6:40 pm• Pisa SC

PISA – Massimiliano Alvini tecnico del Cosenza commenta nel dopo gara il pareggio in extremis contro il Pisa.

di Antonio Tognoli

“Consapevoli che sarebbe stato una gara difficile che onestamente non abbiamo approcciato bene. Oggi a noi ci ha girato meglio rispetto ad altre volte. Il Pisa meritava di vincere però noi abbiamo avuto il merito di crederci fino a lì. Se va dentro il rigore penso la partita sia chiusa. Non siamo stati bravi sulle seconde palle, ma negli ultimi minuti siamo stati lucidi e siamo stati bravi a rientrare in partita. Dobbiamo raggiungere la salvezza, sarà un impresa calcistica non indifferente. Dobbiamo migliorare nell’approccio alla gara altrimenti sarà dura per noi nelle prossime partite”.

Last modified: Dicembre 1, 2024