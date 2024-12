Giovanni Bonfanti: “C’è rammarico per il risultato, i tifosi sono stati eccezionali meritavano i tre punti”

Written by Antonio Tognoli• 6:42 pm• Pisa SC

PISA – Giovanni Bonfanti a fine gara commenta il pareggio beffardo contro il Cosenza. Il giocatore di proprietà dell’Atalanta non giocava titolare dalla fine di settembre da titolare, ma è stato autore di una buona prestazione.



“Sulla perita c’è rammarico perché è la prestazione c’è stata. Questo per me è stato un periodo positivo, perché mi ha dato la possibilità di migliorare per quando il mister mi avrebbe richiamato in causa. Le due reti realizzate sono stati due eurogol, quindi non credo ci siano responsabilità da parte della difesa. Dispiace tanto per i tifosi che oggi sono stati meravigliosi e meritavano la vittoria”.

