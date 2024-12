Pisa – Cosenza 2-2. In vantaggio di due reti i nerazzurri si fanno raggiungere dal Cosenza

Written by admin• 2:13 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

PISA – Finisce sul 2-2 tra Pisa e Cosenza alla Cetilar Arena in una gara rocanbolesca che fino ad un quarto d’ora dalla fine il Pisa sembrava avere in pugno. Doppio vantaggio nerazzurro nel primo tempo con Lind e Piccinini. Nella ripresa il Pisa ha avuto la possibilità di portarsi sul 3-0 ma Marin sul rigore assegnato compie un doppio tocco. Nel finale succede l’incredibile con la rete di Mazzocchi al volo e il pareggio allo scadere sul tiro al volo di Fumagalli che termina nel “sette” alla sinistra di Semper. Il Pisa con il pareggio odierno riconquista comunque la seconda posizione in classifica.

di Antonio Tognoli

(Foto Roberto Cappello)

PRE GARA. Mister Filippo Inzaghi che deve fare a meno di Idrissa Tourè ritrova Marius Marin sulla tre quarti, ma soprattutto sceglie Giovanni Bonfanti nel trio di difesa davanti a Semper con Caracciolo e Canestrelli ormai insostituibili. Calabresi e Angori sono i due esterni di fascia con Marin e Piccinini sulla linea mediana del campo. Arena e Vignato sono chiamati a supportare l’unica punta Lind. Mister Alvini, mai vittorioso contro il Pisa conferma il pacchetto difensivo con Martino braccetto di destra Dalle Mura e Caporale. Le novità sono tra centrocampo e attacco: Kouan diventa trequartista e viene preferito a Fumagalli, in mezzo tocca a Kourfalidis, Ciervo scelto per la corsia mancina. Ancora in panchina il pisano Camporese. Dietro a Mazzocchi ci sarà l’ex Lucchese Rizzo Pinna e Kouan ex Perugia spostato da Alvini in avanti a supporto dell’unico attaccante. All’Arena fa capolino il sole in questa prima giornata di dicembre, il terreno è in perfette condizioni. Sulle tribune spazio a molti bambini delle scuole calcio cittadine. Sono 850 i tifosi cosentini sistemati in Curva Sud.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurra, Cosenza totalmente in bianco. Primi minuti in cui i nerazzurri partono forte. Al primo affondo in pratica la squadra nerazzurra passa. Cross dalla sinistra di Vignato, Lind in mezzo all’area anticipa tutti e deposita di testa in rete: 1-0. L’Arena fa subito festa. La risposta del Cosenza non si fa attendere e Semper è costretto alla parata in due tempi sul diagonale di Ricciardi innescato da Mazzocchi. Poco dopo ci prova Angori dai venti metri, palla alta sopra la traversa. Il Cosenza prova a rispondere agli attacchi del Pisa con una conclusione che trova la deviazione di G. Bonfanti e la parata di Semper. Primo ammonito del match è Dalle Mura reo di aver trattenuto Lind lanciato a rete. Al 25′ però il Pisa trova il raddoppio: cross di Angori per la testa di Caracciolo che colpisce il palo, il più lesto sulla ribattuta sul montante è Piccinini che insacca: 2-0. L’Arena può esultare per la seconda volta, la posizione del numero 36 nerazzurro è regolare dopo un controllo al VAR. Ancora Piccinini poco dopo sfiora il terzo gol con un colpo di testa che termina fuori davvero di poco. Il Cosenza si riaffaccia in avanti. Kourfalidis va giù al limite per un fallo di Marin. Prima Rizzo Pinna, poi Kouan colgono in pieno la barriera dai diciotto metri. Nel frattempo Di Bello amminisce Micai per perdita di tempo. E’ un Pisa che gioca bene e diverte il pubblico, quello che possiamo osservare oggi. I nerazzurri vanno ancora vicini al terzo gol con Piccinini, il cui tiro termina ancora fuori di un soffio. Poco dopo grande azione ancora dei nerazzurri che con un fraseggio tutto di prima mettono in condizione Giovanni Bonfanti di calciare a rete, Micai ci mette una pezza compiendo un grande intervento. Dopo un minuto di recupero della prima frazione si va al riposo con il Pisa in vantaggio di due reti.

IL SECONDO TEMPO. Subito due cambi ad inizio ripresa per il Cosenza. Rimangono negli spogliatoi Dalle Mura già ammonito e Ciervo, entrano in campo Venturi e Giacomo Ricci. La prima conclusione è dei Lupi con Rizzo Pinna, che dal limite calcia però alto sopra la traversa. Il Pisa è pericoloso due volte con Vignato, in entrambi i casi ci pensa Micai a bloccare. Arena conquista un rigore per un fallo di Capolare. Marin spiazza Micai ma colpisce la traversa e poi la palla è recuperata da Micai sulla riga. Arriva inaspetatto il gol del Cosenza al minuto 72: cross da sinistra di Caporale, Mazzocchi tutto solo a centro area lascia partire un sinistro che si insacca: 2-1. Gara riaperta dalla formazione di Alvini. Il Cosenza a questo punto ci crede. Ma è ancora il Pisa a farsi pericoloso. Moreo da due passi non riesce a trovare la deviazione vincente e forse subisce anche fallo in area di rigore. Dopo Dalle Mura e Micai anche Giacomo Ricci finisce sulla lista dei cattivi del Sig. Di Bello. Ultimi minuti alla Cetilar Arena. il Cosenza ci prova fino alla fine a mettere in apprensione il Pisa che tenta di rispondere in contropiede. Sono cinque i minuti di recupero. Il Cosenza però trova clamorosamente il pareggio al 90′ sugli sviluppi del primo corner del match con un gran tiro al volo del nuovo entrato Fumagalli che termina la sua corsa nel sette alla destra di Semper: 2-2. Grande esultanza per i giocatori del Cosenza sotto la curva ospiti. Un vero peccato per il Pisa.

PISA – COSENZA 2-2

PISA (3-4-2-1) Semper; Caracciolo, Canestrelli, G. Bonfanti; Calabresi (80′ Rus), Marin, Piccinini (80′ Abildgaard), Angori; Arena (66′ Moreo), Vignato (75′ Hojholt); Lind (75′ N. Bonfanti). A disp. Nicolas, Loria, Beruatto, Bassanini, Ferrari, Leoncini. All. Filippo Inzaghi

COSENZA (3-4-2-1) Micai; Martino, Dalle Mura (46′ Venturi), Caporale; Ricciardi (75′ Fumagalli), Charlys (58′ Sakoh), Kourfalidis (58′ Mauri), Ciervo (46′ Ricci); Rizzo Pinna, Kouan; Mazzocchi. A disp. Baldi, Vettorel, Cimino, Camporese, D’Orazio, Sgarbi, Hristov. All. Massimiliano Alvini

ARBITRO: Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Ass. Di Giacinto e Bitonti Quarto Uomo: Di Cicco. VAR Di Paolo della sezione di Avezzano. AVAR: Daniele Minelli della sezione di Varese.

RETI: 5′ Lind (P), 25′ Piccinini (P), 72′ Mazzocchi (C), 90′ Fumagalli (C)

NOTE: giornata di sole, terreno in perfette condizioni. Ammoniti Dalle Mura, Micai, Ricci (C). Angoli 3-1. Rec. pt 1′; st 5′. Spettatori 8.522 di cui ospiti 856 nel settore ospiti

Last modified: Dicembre 1, 2024