Martinelli, Gionfriddo e Lacroce: “Pericolo per pedoni e studenti a San Piero a Grado. Gli interventi promessi dall’Amministrazione sono urgenti e non più rinviabili”

Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dei consiglieri comunali de La città delle persone Paolo Martinelli, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce sul question time presentato sulla situazione di pericolo per i pedoni a San Piero a Grado, vicino alla scuola Castagnolo e sui mancati interventi di messa in sicurezza.

“Nei pressi della Scuola Secondaria di I Grado Castagnolo di San Piero a Grado persiste una situazione di grave pericolo per i pedoni, mettendo a rischio anche la sicurezza delle studentesse e degli studenti. Da anni riceviamo segnalazioni dai cittadini della zona, le stesse che l’Amministrazione ha già ricevuto più volte. Prima delle elezioni, il sindaco Conti aveva fatto precise promesse, ma ad un anno e mezzo di distanza non è cambiato nulla”. Così i consiglieri comunali de La Città delle Persone, Paolo Martinelli, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce, che hanno presentato un question time urgente in Consiglio. Nella loro richiesta, chiedono l’installazione di dissuasori di velocità, la realizzazione di marciapiedi, l’adeguamento della segnaletica e la creazione di attraversamenti sicuri in via Scauro e via Castagnolo, oltre ad un’area di sosta per il carico e scarico degli studenti. “I cittadini e le studentesse e studenti – spiegano i consiglieri – sono stanchi di aspettare. L’assessore Dringoli ha da tempo sollecitato Pisamo per l’installazione dei dissuasori, ha riconosciuto la mancanza di marciapiedi e ha promesso di portare la questione al Tavolo della Mobilità, ma ad oggi non si è mosso nulla. Dopo anni di attese e le promesse elettorali del sindaco, è giunto il momento di agire concretamente. È urgente che l’Amministrazione si confronti con i cittadini per definire interventi immediati. Continueremo a sollecitare il Tavolo della Mobilità affinché la questione venga finalmente affrontata. I cittadini e gli studenti hanno il diritto di non essere continuamente esposti al pericolo. Invitiamo l’Amministrazione a incontrare i cittadini sul posto e siamo pronti a collaborare per un sopralluogo che porti alla rapida risoluzione del problema“, conclude la nota stampa.

Last modified: Novembre 27, 2024