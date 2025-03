Martedì 11 marzo, modifiche al traffico a Pisa per il passaggio della gara ciclistica Tirreno-Adriatica

Written by admin• 1:57 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa, Sport

PISA – Dalle 11:30 alle 12:45, via Aurelia a Pisa, nel tratto compreso tra il confine nord (Madonna dell’Acqua) e il confine sud (Ponte sullo Scolmatore – via Arnaccio), sarà chiusa al transito per consentire il passaggio della gara ciclistica Tirreno-Adriatica. La chiusura sarà limitata al tempo strettamente necessario per il transito dei partecipanti.

Il percorso interessato dalla gara comprenderà i seguenti tratti: Aurelia Nord – SS1 in direzione del Comune di San Giuliano Terme, Ponte dell’Impero, Via Nino Pisano, Via Ponte a Piglieri, Via Aurelia Sud- SS1, e Via Arnaccio, con direzione verso il confine del Comune di Collesalvetti.

Modifiche al traffico a Pisa durante la chiusura dell’Aurelia:

Via Chiassatello , nel tratto tra la rotatoria del “Bar Livorno” e Via Livornese: istituzione del senso unico alternato a vista, limitato ai soli veicoli dei residenti e diretti alle attività commerciali.

, nel tratto tra la rotatoria del “Bar Livorno” e Via Livornese: istituzione del senso unico alternato a vista, limitato ai soli veicoli dei residenti e diretti alle attività commerciali. Via Livornese , nel tratto tra Via del Chiassatello e Via Maragone: istituzione del doppio senso di circolazione.

, nel tratto tra Via del Chiassatello e Via Maragone: istituzione del doppio senso di circolazione. Via Livornese, all’intersezione con la discesa di Viale D’Annunzio/Via Isola di Giannutri, con direzione La Vettola/Pisa: obbligo di svolta a sinistra, salvo per residenti o chi è diretto verso attività commerciali.

Si consiglia di prestare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni della Polizia Municipale.

