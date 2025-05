Marius Marin: “In questa squadra ed in questa società ho sempre creduto sin dal primo giorno che sono arrivato”

Written by admin• 9:14 pm• Pisa SC

PISA – Nel dopo gara di Pisa-Frosinone in sala stampa Marius Marin il centrocampista romeno che ha iniziato in coppia con Solbakken ha parlato del successo contro i ciociari riavvolgendo il nastro dei suoi trascorsi in nerazzurri dal 2018.

di Antonio Tognoli



“Sono arrivato a Pisa e non mi conosceva nessuno – ha detto Marin – ho trovato una società seria, il mister mi aiutato molto a diventare un calciatore. Dalla serie C siamo stati promossi in B. Qui a Pisa sono diventato padre, sono un pisano adottivo, mi sento un pisano come voi. Ci ho sempre creduto in questa squadra, in questa società e in questa tifoseria e dopo la finale con il Monza mi sono ripromesso di portare questa squadra dove merita. Il prossimo anno? Sarei un matto ad andarmene proprio adesso”.



Marin torna però a questa stagione: “Ho passato due mesi difficili per il problema al tallone. Ho giocato ugualmente anche se la gente forse non mi ha visto tante volte come mi conosce. Io sono sempre stato il primo a fare autocritica però ho sempre lavorato duro in questa stagione”.

Sugli avversari dice: “Il Frosinone dopo una partenza brutta ha reagito e grazie al lavoro di mister Bianco è riuscita a fare un bel finale di stagione”.

Marin si proietta infine a domenica: “Domenica andiamo a Bari, sappiamo che è un campo storicamente molto difficile, ma noi cercheremo di interpretare la partita al meglio”.

