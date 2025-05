Filippo Inzaghi: “Abbiamo fatto una partita di grande maturità. Adesso non vediamo l’ora di festeggiare”

Written by admin• 9:18 pm• Pisa SC



PISA – Filippo Inzaghi è raggiante quando scende in sala stampa a commentare la vittoria sul Frosinone, che vuol dire che basterà un punto ai nerazzurri per essere promossi in serie A nelle prossime tre giornate.



di Antonio Tognoli

Inzaghi racconta il gol come sia partito da una rimessa laterale da lui sollecitata. “Da giocatore – scherza – non ero bravo a fare gli assist. Scherzi a parte sono stati bravi i ragazzi. Tramoni dal fallo laterale ha pescato molto bene Meister che ha segnato. Sarà un gol importante per la sua carriera. Sono contento per lui. Abbiamo fatto una partita di grande maturità – prosegue Inzaghi – con una squadra che sta bene, può vincere con chiunque, ed è da play-off”.

Il tecnico prosegue nella sua disamina del match: “Nel secondo tempo la squadra ha legittimato il successo con due tiri salvati sulla linea e con il portiere nostro che non ha fatto un intervento. Mi dispiace per Tramoni perché è stato sfortunato nelle due occasioni in area di rigore. In una circostanza poteva starci il rigore, io non l’ho rivisto, l’importante era vincere e l’abbiamo fatto”.

Inzaghi conferma che alla promozione manca poco: “Adesso manca un tassello – dice Inzaghi – speriamo di conquistarlo prima possibile perché abbiamo voglia di festeggiare”.

