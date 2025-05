Arturo Calabresi: “Orgoglioso del nostro percorso, nello spogliatoio abbiamo esultato”

Written by admin• 9:10 pm• Pisa SC

PISA – A fine gara dopo il successo contro il Frosinone, scende in sala stampa, Arturo Calabresi, alla sua terza titolarità consecutiva in stagione, uno dei migliori in campo nel successo contro i ciociari.

di Antonio Tognoli

“Sono orgoglioso di quello che i miei compagni hanno fatto fino a qui. Nello spogliatoio abbiamo esultato infatti ho poca voce – ha esordito Calabresi in sala stampa.



“Oggi abbiamo giocato in un ambiente eccezionale che ti coinvolgeva molto. Non abbiamo assolutamente sentito il risultato dello Spezia. Non ci interessava, sapevamo di andare a giocare una gara difficile, dovevamo vincere, senza commettere gli errori fatti con il Modena. Abbiamo fatto una gara da squadra matura, non abbiamo fatto errori ed il risultato ci ha premiato”.

Last modified: Maggio 1, 2025